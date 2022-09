Bộ sậu lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

TP - Theo cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an, nhóm lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS), Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu kế toán trưởng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng tài chính - kế toán CNS), Vũ Lê Tùng (cựu Phó tổng giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó tổng giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh văn phòng CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP TIE - công ty con của CNS), Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT TIE, phó giám đốc Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS) - cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo KLĐT, ngày 15/1/2019, Cục An ninh kinh tế (ANKT) Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, nhân viên CNS, tố cáo ông Chu Tiến Dũng 6 vấn đề. Đó là: rút tiền quỹ khen thưởng người lao động với số tiền gần 22 tỷ đồng; Chỉ đạo thoái vốn của CNS gây thiệt hại 1,7 tỷ đồng; Thông qua góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh ngoài ngành với Công ty THNN TM-DV Hoa Mai bằng quyền sử dụng đất được định giá thấp hơn so với giá thị trường, gây thiệt hại 1.461,6 tỷ đồng; Rút tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng, số tiền gần 1,3 tỷ đồng; Sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân được hợp thức dưới danh nghĩa đi công tác nước ngoài, với số tiền trên 1 tỷ đồng; Rút 3,6 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu CNS mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động trái quy định Nhà nước để nhận tiền “chăm sóc khách hàng” từ công ty bảo hiểm.

Cục ANKT ra Quyết định 488 khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại CNS, chuyển vụ án đến Cơ quan ANĐT để tiếp tục điều tra, xử lý. Kết quả điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT có đủ căn cứ xác định ông Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát trên 17,3 tỷ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,7 tỷ đồng.

Truy nã cựu Tổng giám đốc TIE Vũ Quốc Vinh

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT cho biết, đủ căn cứ xác định bị can Vũ Quốc Vinh (đại diện 61% vốn của CNS tại TIE, Tổng giám đốc TIE) đồng phạm với các bị can Chu Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Hoa thực hiện hành vi thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,7 tỷ đồng của CNS, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Do Vũ Quốc Vinh bỏ trốn, ngày 18/5, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã số 174 đối với Vũ Quốc Vinh.

Đến nay, vụ án đã kết thúc điều tra nhưng không xác định được bị can Vinh đang ở đâu, căn cứ Điều 170, 290 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 22/9, cơ quan ANĐT ra quyết định số 03, tách vụ án đối với Vũ Quốc Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can Vũ Quốc Vinh, khi nào bắt được bị can hoặc bị can ra đầu thú, Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan ANĐT có đủ căn cứ xác định ông Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát trên 17,3 tỷ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,7 tỷ đồng.