Bộ phim rùng rợn về món đồ chơi chết chóc

TPO - "The Monkey" ghi điểm với bầu không khí căng thẳng, diễn xuất ấn tượng của Theo James và phong cách kể chuyện ám ảnh của Osgood Perkins. Dù còn hạn chế về kịch bản, tác phẩm vẫn là một bộ phim kinh dị đáng xem trong nửa đầu 2025.

The Monkey (Tựa Việt: Tiếng vọng kinh hoàng) được nhiều chuyên trang đánh giá là phim kinh dị đáng chờ đợi nhất nửa đầu 2025. Bởi lẽ, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Osgood Perkins sau “cú hích” phòng vé Longlegs năm ngoái.

Đứng sau ngồi ghế sản xuất còn có James Wan – người mệnh danh “bậc thầy kinh dị” với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như The Conjuring, Insidious, Saw, Malignant, The Nun…

Món đồ chơi bị nguyền rủa

The Monkey bắt đầu khi hai anh em song sinh Hal và Bill còn nhỏ, vô tình phát hiện một con khỉ đồ chơi trong các di vật của cha. Điều gây ngạc nhiên là mỗi khi con khỉ đánh trống, một cái chết kinh hoàng sẽ xảy ra.

Lớn lên, hai anh em (đều do Theo James đóng) vẫn thường xuyên bị ám ảnh vì quá khứ không hạnh phúc, thiếu vắng tình thương của cha. Họ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc không thể thoát ra, có liên quan đến món đồ chơi năm xưa.

Khi thảm kịch lên đến đỉnh điểm, Hal và Bill buộc phải đối mặt với quá khứ, đồng thời tìm cách ngăn chặn lời nguyền quái ác của "con khỉ" trước khi tất cả trở nên quá muộn.

Kịch bản phim được Osgood Perkins lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của “ông hoàng kinh dị” Stephen King. Đạo diễn chỉ giữ cốt truyện gốc, đồng thời thêm thắt và chỉnh sửa nhiều chi tiết để đào sâu tâm lý nhân vật, mở rộng câu chuyện theo hướng kịch tính hơn.

Những thay đổi này không chỉ giúp bộ phim có chiều sâu mà còn tạo ra một trải nghiệm kinh dị hấp dẫn.

So với thời Longlegs, Osgood Perkins có nhiều tiến bộ hơn về phong cách kể chuyện. Anh vẫn xây dựng được bầu không khí căng thẳng, nhưng dẫn dắt nhịp phim tốt hơn, tạo nhiều cảnh kinh dị ấn tượng hơn.

Nhà làm phim cũng biết cách tạo ra những thước phim đậm tính mỹ thuật. Từng khung hình tăm tối kết hợp gam màu lạnh góp phần tạo hiệu ứng thị giác, đồng thời thể hiện rõ nỗi bất an bủa vây các nhân vật, làm tăng cảm giác căng thẳng với người xem.

Bộ phim gây sợ bằng những cảnh tàn sát đầy ám ảnh, với những cái chết bất ngờ và đa dạng gợi nhớ loạt phim kinh điển Final Destination. Đơn cử, một nạn nhân tra tấn tàn bạo trước khi chết, có người lại mất mạng chỉ trong gang tấc vì một tai nạn tưởng chừng vô hại.

Nhiều cảnh quay máu me, đậm tính bạo lực khiến phim dán nhãn T18 (cấm người xem dưới 18 tuổi) khi ra rạp.

Diễn xuất tròn trịa

Trước The Monkey, Theo James nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Divergent (Dị biệt), cũng như các series như The White Lotus, The Time Traveler’s Wife, The Gentlemen… Anh được biết đến với ngoại hình điển trai, lối diễn xuất cuốn hút và khả năng thể hiện nhiều loại vai.

Trong phim, thách thức của ngôi sao sinh năm 1984 là phải cùng lúc hóa thân hai nhân vật với tính cách hoàn toàn khác biệt. Một bên là Hal trầm tính và nhạy cảm, bên kia là Bill mạnh mẽ, có phần cứng rắn và bốc đồng.

Từ những tổn thương thuở nhỏ đến nỗi sợ khi trưởng thành của các nhân vật đều được Theo James lột tả tinh tế và chân thực. Càng về cuối, sự khác biệt trong tính cách của hai anh em càng rõ nét, khiến mâu thuẫn giữa họ ngày càng sâu sắc, đẩy câu chuyện lên cao trào.

Các diễn viên phụ cũng tròn vai. Sao nhí Christian Convery thể hiện tốt hình ảnh Hal và Bill thời thơ ấu. Tatiana Maslany để lại thiện cảm trong vai người mẹ giằng xé giữa tình yêu cho con và nỗi sợ hãi trước những sự kiện kinh hoàng.

Đặc biệt, Elijah Wood gây bất ngờ khi xuất hiện ít nhưng mang đến một nhân vật đầy bí ẩn, góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng cho phim.

Khi ra mắt, The Monkey nhận phản hồi tương đối tốt từ các nhà phê bình lẫn khán giả. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 79% bình chọn từ giới chuyên môn.

Phần lớn đánh giá cao bầu không khí căng thẳng, diễn xuất của Theo James lẫn phong cách kể chuyện ám ảnh của đạo diễn Osgood Perkins.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kịch bản còn hơi cũ vì nguyên tác đã ra đời hơn 45 năm. Nhiều chi tiết dù được chỉnh sửa vẫn tạo cảm giác quen thuộc và dễ đoán, làm cái kết thiếu sự bùng nổ.

Nhịp phim có phần chậm rãi cũng là một rào cản, khiến tác phẩm không dành cho những ai mong đợi một bộ phim kinh dị giải trí, kiểu jumpscare truyền thống.

Bỏ qua những hạn chế, The Monkey vẫn là một tác phẩm kinh dị đáng xem. Sự xuất hiện của phim góp phần khẳng định vị thế của Osgood Perkins như là một trong những đạo diễn quan trọng của dòng phim kinh dị đương đại.

Thành công của anh là biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố siêu nhiên và tâm lý con người để tạo ra nét riêng, không bị trùng lẫn so với các đạo diễn chỉ chú trọng vào yếu tố thương mại.