Bộ phim gây hụt hẫng của hãng hoạt hình nổi tiếng nhất hành tinh

TPO - Phim hoạt hình “Elemental” – do Pixar sản xuất – được đầu tư mạnh với kinh phí đắt đỏ, nhưng lại có kịch bản mỏng, khiến người xem hụt hẫng.

Elemental (Tựa Việt: Xứ sở các nguyên tố) là dự án duy nhất Pixar phát hành trong năm nay. Trước đó, xưởng phim hoạt hình nổi tiếng với nhiều tác phẩm chất lượng, liên tục thắng Oscar cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ.

Nhưng lần này, Pixar lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng với một dự án thiếu sáng tạo. Dù được đầu tư lớn, phim không thu hút vì ý tưởng quen thuộc, cách triển khai kịch bản cũ kỹ.

Ý tưởng thiếu đột phá

Elemental kể lại câu chuyện của nàng lửa Ember (Leah Lewis) và chàng nước Wade (Mamoudou Athie). Họ đều là thành viên sống tại một thị trấn nhỏ trong thành phố Nguyên Tố, nơi tập hợp các công dân thuộc 4 trường phái: Lửa, nước, khí và đất.

Từ nhỏ, Ember đã mong muốn được nối nghiệp cha, làm chủ cửa hàng tạp hóa gia đình. Thế nhưng, cô dần thay đổi mọi suy nghĩ khi gặp được Wade – hiện làm thanh tra dịch vụ công ích. Từ những người xa lạ, họ dần xích lại gần nhau và cùng khám phá giá trị thật của bản thân.

Là phim hoạt hình, nhưng thực chất Elemental lại đang kể một chuyện tình. Mối quan hệ giữa Ember và Wade được xây dựng theo hướng rom-com (hài lãng mạn). Một số tình tiết không phù hợp với trẻ em nên phim dán nhãn PG (người xem dưới 14 tuổi cần có cha mẹ đi kèm khi ra rạp).

Ý tưởng phim không mới, gợi nhớ Inside Out (2015) khi cả 2 đều nhân hóa các yếu tố quen thuộc, biến những điều gần gũi trong cuộc sống thành nhân vật có suy nghĩ, tình cảm. Nếu tác phẩm tiền nhiệm khai thác cảm xúc của con người, Elemental lại chọn 4 nguyên tố trong vũ trụ.

Kịch bản cũng chọn mô-típ bộ đôi có tính cách trái ngược, vốn là “đặc sản” của thể loại rom-com. Với bản chất lửa, Ember luôn nóng tính, dễ mất bình tĩnh và hay nổi nóng với mọi người xung quanh. Trái lại, Wade nhạy cảm và mềm mại như nước, dễ xúc động trước những điều nhỏ nhặt. Theo thời gian, họ dần xích lại gần rồi hiểu nhau hơn.

Hình ảnh không cứu được nội dung

Với kinh phí lên đến 200 triệu USD, đây là một trong những dự án đắt đỏ nhất của Pixar từng thực hiện. Theo IMDb, quá trình sản xuất mất 7 năm. Hãng phải nâng cấp và mua thêm nhiều thiết bị vi tính để làm phim. Có đến hơn 151.000 nhân xử lý được sử dụng, cao gấp nhiều lần so với con số 294 nhân của Toy Story (1995) hay 923 nhân của Finding Nemo (2003).

Cầm trịch dự án là đạo diễn gốc Hàn Peter Sohn – từng làm The Good Dinosaur (2015), đồng thời là họa sĩ trong nhiều dự án khác của Pixar từ năm 1999. Với kinh nghiệm lâu năm, nhà làm phim mang đến cho phim phần hình ảnh ấn tượng.

Từng khung hình được chăm chút từ bối cảnh đến nhân vật. Nổi bật là thành phố Nguyên Tố với loạt công trình, kiến trúc đặc trưng. Màu sắc được phối hài hòa, tạo nên một thế giới sống động, để lại ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

Dẫu vậy, yếu tố hình ảnh chưa đủ để cứu phần kịch bản cũ kỹ. Phim thiếu hấp dẫn vì nội dung còn đi vào lối mòn. Biên kịch tham lam trong việc nhồi nhét quá nhiều thông điệp, đôi khi xa vời với khán giả nhí.

Qua câu chuyện về các nguyên tố, ê-kíp muốn khắc họa nhiều vấn đề của xã hội đương đại. Các giá trị gia đình, tình yêu và thân phận con người được lồng ghép chưa khéo léo, còn tạo cảm giác gượng ép.

Tác phẩm cũng khai thác số phận của những người lưu vong thông qua gia đình Ember. Họ vốn được lấy cảm hứng từ chuyện đời đạo diễn Peter Sohn, khi ông nhập cư đến Mỹ sinh sống từ nhỏ.

Ban đầu thành phố chỉ có 3 nguyên tố: Nước, khí và đất. Khi lửa xuất hiện tạo nên sự xung khắc với những dân bản địa. Do đó, họ khó hòa nhập khi phải đối diện thái độ lạnh nhạt từ người làng xóm láng giềng.

Tín hiệu xấu cho Pixar

Phần kịch bản yếu khiến Elemental không nhận được nhiều đánh giá tốt như các dự án gắn mác Pixar trước đó. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt 76% bình chọn tích cực từ các chuyên gia. Thành tích IMDb cũng kém ấn tượng, ở mức 7.2/10 điểm.

Phần lớn khán giả và các nhà phê bình đều cho rằng phim có hình ảnh đẹp nhưng nội dung không hấp dẫn. Kịch bản thiếu sáng tạo, chưa thoát được công thức cũ kỹ của các phim rom-com. Theo bảng xếp hạng của Metacritic, đây là một trong những phim tệ nhất mà Pixar từng sản xuất.

Khi ra mắt tại Mỹ, dự án cũng không được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Doanh thu ở mức 11,8 triệu USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 30 triệu USD của nhà sản xuất. Phần lớn là vì tác phẩm chịu sự cạnh tranh của nhiều bom tấn như The Flash, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Transformers: Rise of the Beasts,….

Đây không phải là lần đầu tiên dự án của Pixar gây thất vọng, Năm ngoái, phim hoạt hình Lightyear cũng không tạo được hiệu ứng tốt, dù là tác phẩm “ăn theo” thương hiệu nổi tiếng Toy Story. Phim lỗ nặng, chỉ thu về hơn 220 triệu USD so với kinh phí 200 triệu USD.

Sự xuất hiện của Elemental và trước đó là Lightyear cho thấy Pixar đang rơi vào tình trạng cạn kiệt ý tưởng trầm trọng. Hãng phim hoạt hình nổi tiếng đang có những bước lùi đáng báo động, trong khi các đối thủ như Sony lại đang được đánh giá cao.