Bộ phim cuối cùng của đạo diễn có biệt danh quái kiệt

TPO - Cha đẻ của những bộ phim kinh điển như "Pulp Fiction", "Kill Bill" đã có những chia sẻ về tác phẩm cuối, tuyên bố về hưu sau khi đạt chỉ tiêu 10 phim trong sự nghiệp.

Đầu tiên là tiêu đề, tác phẩm thứ 10 cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Quentin Tarantino được đặt tên là The Movie Critic, tạm dịch: Nhà Phê Bình Phim.

Cốt truyện vẫn chưa được tiết lộ. Theo nguồn tin, sự kiện trong phim diễn ra vào những năm 1970, tại thành phố Los Angeles. Trọng tâm xoay quanh một nhân vật nữ chính có thật ngoài đời tên là Pauline Kael, một trong những nhà phê bình phim có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Bà là cây bút thẳng thắn, sắc sảo và không ít lần gây tranh cãi trong giới làm phim. Quentin Tarantino dành sự ngưỡng mộ lớn cho Pauline Kael.

Hiện tại quyền sản xuất phim được chào bán. Sony được dự đoán là cái tên thầu được dự án này sau lần hợp tác trước đó thành công với Quentin Tarantino trong Once Upon A Time In Hollywood đã giành được 10 đề cử Oscar và kiếm về 377 triệu USD doanh thu.

Phim của Tarantino không chỉ đảm bảo nội dung mà còn hứa hẹn sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn tại Hollywood. Chúng ta đã được gặp Leonardo DiCaprio, Brad Pitt không chỉ một mà đến hai lần trong phim của Tarantino, không thể thiếu những cái tên quen mặt gạo cội như Christopher Waltz, ‘Nick Fury’ Samuel L. Jackson hay Uma Thurman. Nếu đây thật sự là tác phẩm cuối của vị đạo diễn có biệt danh “quái kiệt”, chắc chắn sẵn đã có nhiều ngôi sao xếp hàng đợi đến lượt thử vai.

Việc Tarantino tuyên bố nghỉ hưu không phải là điều mới. Năm 2014, thời điểm giới thiệu The Hateful Eight, ông cũng nói đây là tác phẩm của cuối cùng của mình để rồi sau đó ông vẫn quay lại và làm thêm Once Upon A Time In Hollywood vào năm 2018. Trước mắt, không chỉ The Movie Critic, Quentin Tarantino còn đang đảm nhận sản xuất một series truyền hình dài 10 tập. Có vẻ việc nghỉ làm phim đối với một người yêu phim như Tarantino gần như là bất khả thi.

Quentin Tarantino là một trong những đạo diễn thành công và được mến mộ nhất trong thế giới điện ảnh. Phim của ông nổi tiếng là “nồi lẩu thập cẩm có đủ mọi thể loại” với lối kể chuyện độc đáo, táo bạo không giống ai cùng những mẩu thoại bỗ bã, đời thường nhưng cực kỳ cuốn hút. Những tuyệt tác của ông có thể kể đến Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained.

Phú Quang