Bố mẹ đi làm thuê, bé 10 tuổi ra ao bắt ốc bị đuối nước

TPO - Hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải sang huyện khác làm thuê kiếm sống, B.C ở nhà theo bạn ra ao bắt ốc cải thiện bữa ăn. Cháu không may trượt chân xuống vùng nước sâu bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Ngày 9/5, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho cháu B.C (SN 2012, ngụ xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) - người không may rơi xuống ao cá tử vong trong lúc đi bắt ốc cải thiện bữa ăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Tiến, vào buổi trưa, cháu C. cùng 2 người bạn ra ao nuôi cá cách nhà khoảng 500m để bắt ốc cải thiện bữa ăn.

Do bất cẩn, cháu C. trượt chân rơi xuống vùng nước sâu của ao cá. Thấy C. gặp nạn, 2 người bạn đi cùng chạy tìm người dân trong vùng để kêu cứu.

Tuy nhiên, khi người lớn đến ao cá, cháu C. đã bị chìm xuống vùng nước sâu và tử vong. Thời điểm C. gặp nạn, bố mẹ cháu đi làm thuê tại huyện Phong Điền, cách nhà hàng chục km.

Thi thể cháu sau đó được người dân địa phương vớt lên và đưa về gia đình để lo hậu sự.

Được biết, cháu C. có gia cảnh khó khăn, bố mẹ thuộc diện hộ nghèo của xã.