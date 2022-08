Bộ hồ sơ mất tích bí ẩn trong vụ án ông Phùng Anh Lê từng được giao cho Trưởng Công an quận Tây Hồ?

TPO - Tại tòa sơ thẩm, bị cáo đã khai có việc đưa bộ hồ sơ liên quan đến đối tượng Nguyễn Hữu Tài xuống phòng làm việc của ông Mai Trọng Thắng (Trưởng Công an quận Tây Hồ) để cùng xem xét, nhưng đến nay bộ hồ sơ thất lạc đi đâu, không có tung tích.

Ngày 13/8, phiên xét xử sơ thẩm ông Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội) cùng 3 đồng phạm thả người bị tạm giam, tạm giữ trái pháp luật tiếp tục với phần tranh luận.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, sau khi Nguyễn Hữu Tài (hung thủ gây ra vụ cướp tài sản ngày 22/9/2016) ra đầu thú, Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự Tài 3 ngày (từ 21h ngày 22/9 đến 21h ngày 25/9) theo Quyết định tạm giữ số 247 do Phó trưởng quận Phạm Quý Hải ký.

Khuya 22/9, Tài được đưa vào nhà tạm giữ và được cán bộ trực ban Nguyễn Văn Thuận lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ. Sau đó, Tài được đưa vào buồng tạm giữ ở tầng 2. Đến 0h30 hôm sau, ông Thuận lại lập biên bản giao Tài cho bị cáo Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Hình sự) để đưa khỏi nhà tạm giữ. Sau đó, Tài được yêu cầu viết cam đoan rồi cho về nhà.

Viện kiểm sát cho rằng việc Tài được thả về mà không bị xử lý, là do có chỉ đạo của ông Phùng Anh Lê vì cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ đã nhận hối lộ 110 triệu đồng của người thân Tài. Các bị cáo Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Hình sự), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Thi hành án) do bị sức ép và chỉ đạo của ông Lê nên quyết định thả người trái pháp luật.

Tại phần xét hỏi, nhắc đến tung tích bộ hồ sơ vụ trình báo cướp liên quan Nguyễn Hữu Tài mà đến nay Công an quận Tây Hồ chưa cung cấp được cho Công an Hà Nội, bị cáo Vũ Công Ngọc khai, thời điểm Công an thành phố bắt đầu xác minh vụ việc, ngày 1/1/2021, ông Mai Trọng Thắng (hiện là Trưởng Công an quận Tây Hồ) đã tập hợp một số cán bộ.

“Trong đó có tôi, anh Châu, anh Hùng, anh Hải xuống phòng làm việc của anh Thắng. Sau đó, anh Hùng được yêu cầu tìm hồ sơ mang xuống chúng tôi mỗi người đọc một tờ riêng. Đọc xong, anh Thắng có nói mọi người hãy báo cáo thực tế vụ việc vì sao lại không xử lý, để đến nông nỗi này", bị cáo Ngọc khai.

Theo Ngọc, chính vì thực hiện theo chỉ đạo của ông Phùng Anh Lê thả Nguyễn Hữu Tài nhưng ông Lê không “bút phê” hồ sơ về việc thả người này nên các bộ hồ sơ mới để lưu đó, giao cho điều tra viên Phan Tất Hùng giữ.

“Sau khi nghe trình bày, anh Thắng nói ‘ông Lê không làm điều tra, ông ấy chỉ đạo thế này thì chết’, bây giờ bỏ đống hồ sơ này ra chúng mày chết hết, còn ông Lê chả làm sao cả bởi vì ông không có bút tích gì”, Ngọc nói.

Bị cáo cho biết, đến khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, chuyển cho Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xử lý, lúc đó anh ta mới nghĩ vụ việc không đơn giản nên cần phải khai rõ ràng để mọi người ai sai đến đâu chịu xử lý đến đấy.

“Chính vì vậy, có một số lần tôi và anh Hùng có xuống phòng anh Thắng đề nghị giao lại hồ sơ vụ việc cho chúng tôi nộp lên Viện KSND Tối cao nhưng anh Thắng bảo 'bọn mày cứ bình tĩnh'...", bị cáo Ngọc khai thêm.

Xem xét xử lý khi có hồ sơ

Đối với trách nhiệm của các cá nhân quản lý hồ sơ xác minh vụ việc này, cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho hay, ngày 1/1/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, ông Mai Trọng Thắng (Trưởng Công an quận Tây Hồ) yêu cầu ông Phạm Quý Hải, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Phan Tất Hùng, Dương Hồng Kết, đến phòng làm việc của ông Thắng để rà soát thông tin vụ việc.

Theo lời khai của điều tra viên Phan Tất Hùng và bị cáo Vũ Công Ngọc, tại buổi làm việc này, Phan Tất Hùng đã tìm thấy hồ sơ vụ việc trong tủ cá nhân, hồ sơ có các các tài liệu như: 5 Quyết định tạm giữ đối với Tài; lời khai của Thành, Tài và của nhân chứng; đơn trình báo của Thành, đơn đầu thú của Tài; báo cáo bắt giữ...Ông Phan Tất Hùng đã mang hồ sơ đến phòng làm việc của ông Thắng để mọi người cùng xem. Sau đó, ông Hùng để hồ sơ lại trên bàn họp trong phòng của ông Mai Trọng Thắng...Đến nay, Công an quận Tây Hồ vẫn chưa cung cấp được hồ sơ. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng, chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan này theo quy định. Tuy nhiên, sẽ được xem xét xử lý lại khi có hồ sơ.

Để có thông tin khách quan hơn về lời khai của bị cáo Ngọc bộ hồ sơ "thất lạc", sáng 13/8, PV Tiền Phong liên hệ với ông Mai Trọng Thắng (Trưởng Công an quận Tây Hồ) thì nhận được câu trả lời: "Việc liên quan đến vụ án Phùng Anh Lê em liên lạc với cơ quan tố tụng để lấy tin tức. Anh không có ý kiến gì".