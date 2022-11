Bộ Công an yêu cầu Gia Lai ngăn ngừa tẩu tán tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

TPO - Để ngăn chặn các cá nhân, công ty liên quan trong vụ án liên quan Công ty Vạn Thịnh Phát tẩu tán tài sản, Bộ Công an yêu cầu Gia Lai phối hợp rà soát, tạm dừng các giao dịch mua bán, sang nhượng.

Ngày 16/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã có ý kiến bằng văn bản, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát các tài sản gồm nhà, đất của các cá nhân, công ty trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, các bị can, cá nhân tại các công ty liên quan, đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân. Các bị can, cá nhân trong vụ án trên hiện đang sở hữu hoặc uỷ quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án, kịp thời ngăn chặn các cá nhân tẩu tán tài sản, đảm bảo công tác thu hồi tiền, tài sản trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản các cá nhân, công ty.

Cụ thể, rà soát các tài sản là quyền sử dụng đất (gọi chung là nhà, đất) trên địa bản tỉnh, tình trạng pháp lý hiện nay. Thực hiện tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho phát sinh (nếu có) đối với nhà, đất cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai phối hợp, cung cấp các tài liệu liên quan (không đóng dấu Mật).

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đang tích cực phối hợp rà soát các tài sản liên quan (nếu có) theo đề nghị của Bộ Công an”.

Tại Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (trụ sở 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) nằm trong danh sách 762 công ty bị Bộ Công an yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty Vĩnh Hiệp được xem là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn nhất tỉnh Gia Lai.