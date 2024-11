Bộ Công an thưởng nóng Công an tỉnh Thanh Hóa

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bộ Công an đã gửi thư khen và thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, vừa qua, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ và bắt giữ, khởi tố 11 đối tượng (trong đó có lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã) ở huyện Quảng Xương lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai.

Ghi nhận thành tích trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã thưởng nóng cho các đơn vị: Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh điều tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Tham mưu.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị tham gia phá án. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và tấn công đối với các loại tội phạm.

Đối với vụ án đã điều tra làm rõ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.