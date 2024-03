Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự ở 5 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 25 đến 30/3), tỉnh Bình Thuận, Ninh Bình, Bắc Ninh, Long An và Sóc Trăng đã triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương - trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Trước đó, vào ngày 26/3, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 45 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 100% Tỉnh ủy viên có mặt dự hội nghị.

Sáng 29/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1164 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định, Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Phùng Đức Chiến công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Trần Huy Phương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thừa uỷ quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định của Ban Bí thư tới ông Trần Huy Phương.

Ngày 28/3, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Long An, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 25/3, tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã diễn ra Lễ công bố quyết định Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác cán bộ.

Theo báo Sóc Trăng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 1657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cù Lao Dung, nhiệm kỳ 2021 - 2026, về công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và Quyết định số 1161-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Thành Công tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.