Blake Lively mang thai con thứ 4

TPO - Ở lần xuất hiện mới nhất, Blake Lively khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận đang mang thai con thứ 4.

Theo Daily Mail, khi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 10 của Forbes Power Women tại Trung tâm Lincoln ở New York vào ngày 15/9, Blake Lively trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Cụ thể, vợ Ryan Reynolds đang mang thai con thứ tư. Đây là lần đầu cô xuất hiện trước công chúng với vòng hai lớn khi diện chiếc váy bó sát cơ thể.

Trong bộ váy đính sequin vàng, ngắn trên đầu gối, khán giả dễ dàng nhìn thấy Blake Lively hạnh phúc trong những ngày giữa của thai kỳ. Hiện, Blake và Ryan đã có với nhau ba con: James (7 tuổi), Inez (5 tuổi) và Betty (2 tuổi).

Tháng 6, Blake Lively và Ryan Reynolds cùng xuất hiện ở buổi công chiếu All Too Well: The Short Film của Taylor Swift ở New York, Mỹ. Cặp sao thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Lúc này, Blake Lively diện chiếc váy dài, suông, nên cô chưa để lộ thông tin đang mang thai con thứ tư.

Blake và Ryan gặp nhau vào đầu năm 2010 khi làm việc trong bộ phim Green Lantern và bắt đầu hẹn hò vào tháng 10/2011. Một năm sau, họ kết hôn (2012).

Hiện tại, vợ chồng Blake Lively và Ryan Reynolds được mệnh danh là cặp nghệ sĩ quyền lực của Hollywood khi sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hiện tại, sau khi sống bình lặng, ít tham gia sự kiện, vợ chồng Blake Lively đang sống trong ngôi nhà trị giá 5,7 triệu USD mà họ mua trước khi sinh đứa con đầu lòng.

An Vy