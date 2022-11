Binz công khai tỏ tình với Châu Bùi

TPO - Rapper Binz hát tặng “người con gái trong mơ” trong đêm nhạc tối 12/11. Trên khán đài, Châu Bùi có hành động bày tỏ tình cảm trước màn biểu diễn của Binz.

Tối 12/11, trong live show ở TP HCM, Binz khiến hàng nghìn khán giả reo hò khi công khai tình cảm với Châu Bùi. Giọng ca Bigcityboi giới thiệu ca khúc tặng cho "người con gái trong mơ", do chính anh sáng tác. "Người con gái ấy cũng có mặt tại đây ngày hôm nay", anh nói.

Điệu nhạc vang lên, màn hình chiếu hình ảnh Châu Bùi ngồi dưới khán đài. Cô có chút ngượng ngùng nhưng sau đó đưa tay làm biểu tượng trái tim, hôn gió và liên tục cổ vũ, hát theo Binz.

Tại sân khấu, Binz mỉm cười ngại ngùng, hát không rõ lời. Cuối phần biểu diễn, anh nói: "Cảm ơn mọi người đã giúp Binz có can đảm làm điều vừa rồi".

Suốt màn biểu diễn, người hâm mộ liên tục hô vang tên hai người. Video hậu trường cho thấy, Châu Bùi cuồng nhiệt trước mỗi sân khấu của bạn trai. Khi Binz diễn Crying Over You, cô hô vang "Anh yêu ơi" khiến khán giả bên cạnh reo hò.

Châu Bùi để lại lời nhắn trước đêm diễn “It'll be your best performance ever!! Your girlfriend is watching you. I love you” (Tạm dịch: Đó sẽ là sân khấu đỉnh nhất của anh từ trước đến nay. Bạn gái của anh đang theo dõi anh. Em yêu anh). Đặc biệt hơn, cô không ngần ngại mặc áo in dòng chữ Don't Break My Heart – bài hát của Binz và đeo khuyên tai có chữ “B”.

Hành động của cặp sao được xem là màn công khai tình cảm rõ ràng nhất kể từ khi xôn xao tin đồn hẹn hò.

Hồi tháng 3, Binz chia sẻ anh đang hạnh phúc trong tình yêu khi có bạn gái cùng sở thích, tôn trọng công việc của anh.

Châu Bùi sinh năm 1997, kém Binz 9 tuổi, là fashionista có tiếng tại Việt Nam hiện nay. Binz là nam rapper có lượng fan đông đảo, HLV Rap Việt 2 mùa, có nhiều hit lớn như They Said, OK, Bigcityboi…

Tin đồn hẹn hò của cặp sao rầm rộ từ năm 2020 khi cả hai có dấu hiệu như diện đồ đôi, nuôi chung thú cưng, xuất hiện cùng một địa điểm… và thường xuyên “thả thính” qua lại trên mạng xã hội.