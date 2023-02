Bình Dương thông tin vụ đâm chém kinh hoàng sau va chạm giao thông

TPO - Công an Bình Dương vừa thông tin chính thức về vụ hai thanh niên bị nhóm đối tượng đâm chém sau khi xảy ra va chạm giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 16h40 ngày 12/2, Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An) nhận được tin báo về vụ Cố ý gây thương tích xảy ra tại ngã ba đường Thuận Giao thuộc khu phố Hòa Lân 2.

Lực lượng Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương đến hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc đến Công an TP Thuận An.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mẫu thuẫn sau khi va chạm giao thông trên đường Thuận Giao dẫn đến cự cãi, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Vụ ẩu đả khiến anh Lâm Văn Vui (36 tuổi, quê An Giang) tử vong. Anh Nguyễn Văn Vũ Em (36 tuổi, quê An Giang) bị thương.

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng truy bắt các đối tượng liên quan.