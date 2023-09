Bình Dương tăng cường công tác PCCC, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân

Để tránh thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn gây ra, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức khác nhau.

Những ngày qua, tại 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo ghi nhận, tại mỗi địa phương đều chọn một tổ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tiêu biểu để diễn tập.

Lực lượng chức năng đã giả định một hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có nhiều người. Khi phát hiện nhà bị cháy, người dân đã hô hoán và nhấn chuông báo cháy. Ngay lập tức, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy đã kịp thời có mặt, tìm cách cứu người. Đồng thời, tìm cách dập lửa và hỗ trợ di tản đồ đạc trong nhà ra ngoài. Sau đó, lực lượng Công an phường An Phú cũng nhanh chóng có mặt để phối hợp dập tắt đám cháy.

Một tình huống giả định khác có quy mô lớn hơn, huy động nhiều lực lượng tham gia. Cụ thể, một nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu có một bếp than đang cháy để nướng thịt. Trong lúc đang nướng thịt thì bếp than bị đổ, làm cho ngọn lửa bùng phát lên các vật dụng dễ cháy của một tiệm tạp hóa tại một khu chợ.

Thời điểm xảy ra cháy, lửa khói bao trùm bên trong ngôi nhà nên những người bên trong mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài. Phát hiện vụ cháy, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và phòng chống tội phạm tại ấp Chợ, đã nhanh chóng có mặt chữa cháy, cứu người hỗ trợ người dân đưa tài sản đến nơi an toàn.

Chỉ ít phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng đã kịp thời có mặt, phối hợp Tổ liên gia dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đáng chú ý, trong khi cháy có một đối tượng đã lén lút trộm một xe máy của người dân nhưng đã bị người dân phát hiện. Ngay lập tức, lực lượng công an phối hợp với người dân bắt giữ đưa về trụ sở công an xử lý.

Do được chuẩn bị tốt công tác huấn luyện, nội dung chuẩn bị cho cuộc diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương và chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, cơ sở vật chất, khu vực diễn tập, huy động các lực lượng tham gia diễn tập; xây dựng kịch bản cụ thể, sát thực tế; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để buổi diễn tập diễn ra thành công.

Qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại ở địa phương đã nâng cao tính chủ động của lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Bên cạnh đó, còn nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trong việc xử lý tình huống cháy.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy với giả định nhà xưởng sản xuất quy mô lớn, chung cư cao tầng bốc cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời khống chế lửa, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp.