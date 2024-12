Biệt thự tứ lập Ánh Dương: Đầu tư nhỏ, lợi ích lớn với 4 giá trị vượt trội

Chỉ với hơn 10 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu biệt thự tứ lập đẳng cấp tại phân khu Ánh Dương, Vinhomes Ocean Park 3 và nhận về 4 giá trị vượt trội , từ diện tích tối ưu, công năng linh hoạt, vị trí chiến lược đến tiềm năng tăng giá cao hơn so với thị trường .

Biên độ lợi nhuận cao nhờ chính sách ưu đãi “khủng”

Anh Nguyễn Văn Mạnh - một nhà đầu tư bất động sản ở Hà Nội - vừa quyết định mua một căn biệt thự tứ lập tại phân khu Ánh Dương, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Ocean City). Với mức giá chỉ hơn 10 tỷ đồng, anh nhận định đây là khoản đầu tư hợp lý trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng tăng cao do nhiều nguyên nhân, như quỹ đất thu hẹp, tiền sử dụng đất tăng, chi phí xây dựng tăng...

“Tôi cũng đã mất nhiều thời gian tìm kiếm các sản phẩm nội đô nhưng mức giá tăng quá cao, nhiều căn có giá tới 500 triệu đồng/m2. Chưa kể, biên độ lợi nhuận của nhà nội đô không nhiều do giá đã đạt đỉnh. Do đó, tôi chuyển hướng sang vùng ven như Vinhomes Ocean Park 3, nơi có quỹ đất lớn, hạ tầng và tiện ích đều đầy đủ và hiện đại. Quan trọng hơn nữa là mức giá vẫn đang ở ngưỡng hợp lý, thậm chí có thể nói là “món hời” nếu so sánh với tiềm năng tăng giá trong tương lai”, anh Mạnh cho biết.

Bên cạnh mức giá hợp lý và biên độ tăng giá hấp dẫn, anh Mạnh còn quyết định xuống tiền ngay để hưởng chính sách ưu đãi hấp dẫn của chủ đầu tư. Cụ thể, do thanh toán sớm 100%, anh được nhận ưu đãi 8 % giá trị căn nhà. Đồng thời, với kế hoạch chuyển về ở ngay, anh nhận thêm chiết khấu 12 % nhờ ưu đãi cho quỹ căn về ở sớm. Chưa kể, mua nhà đúng lúc chủ đầu tư vừa áp dụng chương trình “Quà tặng Tết 2025”, anh Mạnh được tặng 25 chỉ vàng trị giá 200 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán, cùng gói đào tạo tại Học viện Ngựa trị giá 50 triệu đồng. Như vậy, với mức giá hơn 10 tỷ đồng, anh Mạnh có thể tiết kiệm được hàng tỷ đồng khi mua ngay tại thời điểm này.

Nếu không lựa chọn thanh toán toàn bộ từ ban đầu như anh Mạnh, khách hàng có thể vay vốn từ ngân hàng và hưởng lãi suất 0% tới 18 tháng. Đây là giải pháp tài chính hữu hiệu đối với các nhà đầu tư có vốn mỏng hoặc muốn phân bổ nguồn tiền cho nhiều kênh khác nhau.

Mức giá hợp lý cùng chính sách “khủng” là những lý do khiến biệt thự tứ lập Ánh Dương trở thành “hàng hot” trên thị trường. Bên cạnh đó, giới quan sát cũng nhận định, nguồn cung khan hiếm càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của dòng sản phẩm này.

Phân khúc biệt thự cao cấp hiện nay không có nhiều dự án mới ra mắt, trong khi nhu cầu an cư và đầu tư tại các thành phố lớn vẫn không ngừng tăng cao. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu hụt nguồn cung, biệt thự tứ lập Ánh Dương chính là lời giải cho bài toán “mua gì để sinh lời ngay”.

Sức hút của biệt thự tứ lập “1 vốn 4 lời”

Biệt thự tứ lập Ánh Dương cũng chứng minh khả năng hút khách bằng chính những giá trị vượt trội mà hiếm dự án nào có được, với lợi thế “1 vốn 4 lời”.

Đầu tiên phải kể đến diện tích xây dựng rộng rãi. Diện tích đất của mỗi căn là 120m2, tương đương dòng biệt thự song lập nhưng mặt tiền rộng tới 6m. Với chiều cao 4 tầng và tổng diện tích xây dựng lên đến 286,8m2, mỗi căn biệt thự được thiết kế theo mô hình mở, có sân vườn và thang máy riêng, mang đến sự linh hoạt trong sử dụng. Nhà đầu tư có thể kinh doanh các mô hình như quán cà phê, nhà hàng cao cấp hay homestay đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách lưu trú đông người.

Tiềm năng khai thác kinh doanh tại biệt thự tứ lập Ánh Dương còn đến từ vị trí đắc địa kết nối trực tiếp với các trục đường huyết mạch, như Đại lộ Bốn Mùa, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường vành đai 3.5, giúp di chuyển nhanh chóng tới nội đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Đặc biệt, cầu Ngọc Hồi dự kiến chốt chủ trương đầu tư trong tháng 1/2025, kết nối với Vinhomes Ocean Park 3 qua vành đai 3.5, sẽ giúp có thêm lựa chọn di chuyển tới nội đô bên cạnh cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, rút ngắn thời gian kết nối tới cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ. Với vị trí lý tưởng này, biệt thự Ánh Dương có thể đón trọn dòng khách khổng lồ từ khắp nơi đổ về trải nghiệm các dịch vụ, tiện ích du lịch độc đáo tại Vinhomes Ocean Park 3.

Quỹ căn tứ lập còn có vị trí gần kề Vịnh biển 4 mùa - hồ nước mặn lớn nhất miền Bắc thuộc VinWonders Water Park. Ngay kế cận là công viên nội khu với loạt tiện ích như khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ, các sân thể thao... Môi trường sống xanh, hiện đại có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - nghỉ dưỡng cao cấp của du khách cũng như khách thuê ở lâu dài.

Ngoài ra, với cộng đồng cư dân thượng lưu của khu compound Vịnh Xanh kế bên và dòng khách từ siêu tổ hợp giải trí Grand World cách đó không xa, nhà đầu tư có thể khai thác hiệu quả mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp với mức tệp khách hàng có khả năng chi tiêu cao.

Những lợi thế riêng có cùng số lượng giới hạn chỉ 192 căn mang đến cho sản phẩm tứ lập Ánh Dương tiềm năng thanh khoản tốt cùng triển vọng gia tăng giá trị về lâu dài. Nhờ đó, sản phẩm “1 vốn 4 lời” này được xem như mỏ vàng đối với các nhà đầu tư và là tài sản truyền đời đáng giá cho thế hệ mai sau.