Biệt thự hạng sang được giới siêu giàu săn tìm

Tuy thị trường bất động sản vào giai đoạn trầm lắng nhưng các sản phẩm thực sự giá trị vẫn đang giữ được thanh khoản rất tốt, nhất là phân khúc biệt thự hạng sang, siêu sang.

Siêu biệt thự giữa “trái tim” thành phố

Theo số liệu của các công ty nghiên cứu thị trường bất động sản, phân khúc nhà liền thổ (nhà phố, biệt thự) nửa đầu năm 2022 chứng kiến đà tăng giá mạnh mẽ. Thị trường TPHCM thiết lập mặt bằng giá mới với mức giá bán cao nhất 700 tỉ đồng/căn; tại thị trường vùng ven như Đồng Nai cũng ghi nhận giá bán cao nhất lên đến 107 tỉ đồng/căn.

Thế nhưng, theo các chuyên gia, mức giá cao cũng không ảnh hưởng nhiều đến khát khao sở hữu các sản phẩm nhà liền thổ, nhất là dòng biệt thự siêu sang tại các khu vực trung tâm đô thị. Bởi theo quy hoạch, khu vực lõi trung tâm thành phố hiện nay không còn bất kỳ quỹ đất nào để phát triển các dự án biệt thự. Do đó, ngay cả khi có tiền cũng không chắc tìm được sản phẩm thực sự đẳng cấp để sở hữu.

Nhiều chủ đầu tư như Masterise, Vạn Phúc, Keppel Land…đều cho biết sản phẩm biệt thự đưa ra thị trường gần đây đều ghi nhận sức hấp thụ rất cao. Đặc biệt, tại dự án Victoria Bason ngay trung tâm quận 1, những căn biệt thự giá hàng trăm tỷ đồng/căn vẫn đang được nhiều khách hàng thuộc giới thượng lưu săn tìm.

Victoria Bason chỉ giới hạn 63 căn biệt thự được Tập đoàn EDSA thiết kế độc bản tọa lạc giữa hai mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, ngay bên sông Sài Gòn thơ mộng, cầu Thủ Thiêm 2 và khu căn hộ Vinhomes Golden River. Những căn siêu biệt thự tại đây được giới kinh doanh bất động sản ví như những báu vật vô giá hay “con gà đẻ trứng vàng” bởi tốc độ tăng giá theo thời gian.

Theo quy hoạch, Victoria Bason tích hợp hệ thống gồm nhiều tiện ích, trong đó nổi bật là trường quốc tế liên cấp VinSchool; bến du thuyền và cụm công viên ven sông đặc sắc và rộng lớn.

Tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố, Victoria Bason còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp nhất của khu vực lõi trung tâm thành phố, từ trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, bệnh viện, trường học, nhà hát cho đến các khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhà hàng hạng sang… Từ Victoria Bason trong tầm đi bộ có thể tiếp cận đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập… Ngay dưới không gian ngầm của khu biệt thự Victoria Bason là nhà ga số 3 tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên mang đến thêm lợi thế kết nối nhanh chóng cho cư dân.

Đặc biệt, Victoria Bason còn có những tiện ích cực kỳ giá trị dành riêng cho các chủ nhân như vườn hoa nhiệt đới rộng 10.000m2 kết hợp lối dạo bộ ven sông Sài Gòn xanh mát hay bến du thuyền 5 sao Marina. Đây là một đặc quyền xứng đẳng cấp thượng lưu của các chủ nhân biệt thự mà không dự án nào có thể so sánh được.

Cơ hội cuối sở hữu siêu biệt thự

Theo The Daily Telegraph, nhu cầu mua bất động sản hạng sang trên toàn thế giới đã tăng vọt từ năm 2020 đến nay. Xu hướng này dự báo sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa bởi số người gia nhập giới siêu giàu đang tăng mạnh, nhu cầu sở hữu những bất động sản “hàng hiệu”, mang tính độc bản ngày càng nhiều.

Tại Việt Nam, tiêu chí chọn nhà của giới siêu giàu đang ngày càng trở nên khắt khe hơn. Bởi ngôi nhà với giới siêu giàu không đơn thuần là một không gian để sinh sống hay hưởng thụ mà còn thể hiện cá tính và khẳng định vị thế của chủ nhân trong xã hội.

Theo các chuyên gia, bên cạnh vị trí và hệ thống tiện ích, giới siêu giàu khi mua nhà còn chú trọng nhiều nhất đến không gian xanh và an ninh phải đảm bảo cao nhất. Ở góc độ này, Victoria Bason cũng không có đối thủ xứng tầm khi mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 18,6%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, hệ thống tiện ích cùng hệ thống an ninh 3 lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chủ nhân. Ngay cả việc quản lý vận hành khu biệt thự cũng tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt nhất.

Một điểm cộng khác của Vicrotia Bason là quy tụ cộng đồng đều là những công dân tinh hoa gắn kết, giao lưu thông qua các clubhouse, câu lạc bộ xa xỉ hay các hoạt động lễ hội sang trọng được tổ chức thường xuyên. Điều này không chỉ mang đến chuẩn sống mới mà còn mở ra những cơ hội giao lưu hợp tác cùng phát triển giữa các cư dân.

Được biết, Công ty CP Nhà Phương Nam Việt Nam (SouthernHomes Việt Nam) vừa được chủ đầu tư Vinhomes chọn làm đơn vị phân phối độc quyền những căn biệt thự cuối cùng của Victoria Bason với chính sách vô cùng ưu đãi.

SouthernHomes Việt Nam là nhà phát triển và phân phối bất động sản hạng sang, siêu sang hàng đầu trên thị trường. Trước Victoria Bason, công ty từng thành công vang dội với các dự án hạng sang như The Victoria, The Manhattan Glory Limited (TPHCM) hay United Center tại Phú Quốc (Kiên Giang)...

