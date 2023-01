Biển người chật kín khu du lịch núi Bà Đen ngày mùng 4 Tết

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch núi Bà Đen ở Tây Ninh vào ngày mùng 4 Tết, khiến nơi đây chật kín, dòng người phải xếp hàng dài để di chuyển.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng 25/1 (mùng 4 Tết), hàng ngàn người từ các nơi đã đổ về Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng và du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), khiến nơi này luôn trong tình trạng chật kín người.

Tại khu vực nhà ga cáp treo, dòng người ken đặc chờ đến lượt lên cabin cáp treo. Quầy bán vé cũng hoạt động liên tục từ thời điểm mở bán. Ban quản lý khu du lịch phải căng dây, phân luồng cho du khách di chuyển trong khu vực nhà ga.

Còn tại khu vực đỉnh núi Bà Đen, lượng người tập trung dâng hương, vui chơi cũng khá đông. Tuy nhiên, do khu vực này có diện tích rộng, nhiều dịch vụ vui chơi nên không xảy ra tình trạng quá tải.

Các tuyến đường để di chuyển vào khu du lịch này cũng luôn đông đúc phương tiện, hầu hết các phương tiện đến từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Lượng phương tiện tăng đột biến khiến tuyến đường chính dẫn vào trung tâm khu du lịch bị kẹt xe kéo dài, có đoạn các phương tiện phải “chôn chân” gần 10km, các tuyến còn lại xe chỉ di chuyển được với tốc độ rất chậm.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, tính từ ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão, Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng và du lịch núi Bà Đen đã đón hơn 212.000 lượt du khách.

Trong đó, riêng 2 ngày mùng 1-2, nơi đây đã đón gần 190.000 lượt du khách đến tham quan. Các dịch vụ phục vụ du khách hoạt động bình thường, an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra tình trạng "chặt, chém" du khách.

Do trong mùng 4 Tết diễn ra lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2023, nên lượng khách tăng mạnh. Khu di tích đã sẵn sàng các phương án để đón tiếp, đồng thời phối hợp với lực lượng công an triển khai cho du khách lưu thông an toàn, thuận tiện, bảo đảm an ninh trật tự.

Link gốc:

https://vietnamnet.vn/bien-nguoi-chat-kin-khu-nui-ba-den-ngay-mung-4-tet-2103912.html