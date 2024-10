BIDV Nâng tầm hợp tác với Goldwind – Tập đoàn hàng đầu về sản xuất Turbine gió

TPO - Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự. Nhung đã sử dụng trái phép tiền của công ty để đầu tư tiền ảo.