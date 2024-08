BIDV là ngân hàng dẫn đầu về doanh thu trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Ngày 22/8/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức sự kiện vinh danh 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024. BIDV tiếp tục là đại diện có doanh thu lớn nhất ngành Ngân hàng lọt vào danh sách. Trước đó, BIDV cũng lần đầu tiên lọt Top 1.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố ngày 6/6/2024.

Để thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất 2024, các công ty niêm yết trên HSX và HNX được đánh giá qua nhiều bước. Ở vòng sơ loại, các công ty cần đáp ứng các điều kiện: có lãi trong năm 2023, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở vòng kế tiếp, các công ty được chấm điểm định lượng trên năm tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ ROE (Return On equity - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư), ROC (Return on capital - Hệ số về khả năng sinh lời trên vốn dài hạn) và tăng trưởng EPS (Earnings per share - Lãi cơ bản trên cổ phiếu) giai đoạn 2019 - 2023.

Tiếp theo, Forbes Việt Nam thực hiện điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, triển vọng ngành…

Thành lập năm 1957, BIDV là Ngân hàng có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam, có tổng tài sản dẫn đầu hệ thống ngân hàng với quy mô 2,52 triệu tỷ đồng, tương đương hơn100 tỷ đô (quý II/2024). BIDV có mạng lưới rộng khắp gồm hơn 1.100 chi nhánh và phòng giao dịch trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ đối tác với 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu.

BIDV là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, sở hữu hệ sinh thái số đa dạng với một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật như: BIDV SmartBanking cho khách hàng cá nhân, Ommi BIDV iBank cho khách hàng tổ chức, dẫn đầu xu thế Ngân hàng mở với hệ thống BIDV Open API...

Trong giai đoạn sắp tới, BIDV đặt mục tiêu chuyển mình mạnh mẽ để trở thành “Ngân hàng xanh” tiên phong với mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn; điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung gia tăng các nguồn thu ngoài lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí.