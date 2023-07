Bia Saigon tài trợ độc quyền phim tài liệu 'Vietnam - Where are you?'

L ần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Đội tuyển nữ Quốc gia đã đạt thành tích kỷ lục khi 4 lần liên tiếp đạt HCV tại SEA Games và trở thành đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam đầu tiên bước vào vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Thành công của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người hâm mộ thể thao cả nước, biểu tượng cho tinh thần bất diệt, ý chí kiên cường và nỗ lực không ngừng vươn đến chiến thắng của các vận động viên thể thao nước nhà .

Tại sự kiện họp báo giới thiệu bộ phim tài liệu “Vietnam- Where Are You” vào ngày 16/6/2023 do Viewfinder phối hợp sản xuất cùng Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam, Bia Saigon cũng đã công bố tài trợ độc quyền dành cho dự án. Bộ phim nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Việt Nam và thế giới hành trình đầy cảm hứng của Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam đi đến khoảnh khắc lịch sử khi họ đạt tấm vé vào vòng chung kết World Cup 2023. Bộ phim cũng nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tích của đội tuyển, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ về bình đẳng giới trong thể thao Việt Nam.

Bày tỏ sự nhiệt huyết với dự án, ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ Phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng bộ phim tài liệu hấp dẫn này sẽ thể hiện được tinh thần bền bỉ của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia. Họ đã không ngừng đeo đuổi những giấc mơ hiện đã trở thành hiện thực và thắp lên niềm hy vọng cho cả nước. Thông qua việc hợp tác lần này, chúng tôi tự hào khẳng định cam kết hỗ trợ phát triển các VĐV tài năng Việt Nam và Nâng tầm vị thế Việt Nam trên thế giới”

Từ ngày 20/7 đến 20/8, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào World Cup 2023 tổ chức tại Úc và New Zealand. Để góp phần tôn vinh và cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ, Bia Saigon đã ra mắt chuỗi chiến dịch truyền thông, trong đó bao gồm TVC 30s mang thông điệp “Hàng triệu fan luôn sát cánh cùng Đội tuyển nữ Việt Nam”. Chiến dịch nhằm kêu gọi sự ủng hộ và tình yêu của fan hâm mộ bóng đá đối với tuyển nữ Quốc gia, và khẳng định rằng bất kể kết quả thế nào, các tuyển thủ cũng đã làm cho đất nước Việt Nam phải tự hào.

Bia Saigon với cam kết thúc đẩy phát triển của nền thể thao Việt Nam

Trong nhiều năm qua, SABECO, thông qua thương hiệu dẫn đầu Bia Saigon, đã không ngừng cống hiến và hỗ trợ cho thể thao Việt Nam như một phần của chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bia Saigon hiện là Đối Tác Hàng Đầu và độc quyền trong ngành bia cho Đội tuyển bóng đá quốc gia, bao gồm đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển U23 từ tháng 7 năm 2022. Bia Saigon cũng là Nhà tài trợ kim cương cho SEA Games 31, củng cố cam kết vì sự phát triển của thể thao Việt Nam. Thêm vào đó, Bia Saigon còn là nhà tài trợ duy nhất cho chương trình kiểm soát Doping tại SEA Games 31, và Nhà tài trợ giải bóng đá 7 người Bia Saigon Cup trong 3 năm từ 2022-2024.

Tháng 5/2022, SABECO và nhãn hàng Bia Saigon đã đồng hành cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, triển khai chương trình cộng đồng “Việt Nam Thắng Vàng”, nhằm khích lệ ý chí và niềm tin chiến thắng cho Đoàn thể thao Việt Nam hướng về SEA Games 31. Theo đó, SABECO đóng góp 5 tỉ đồng để hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tập huấn, phát triển các tài năng thể thao, từng bước hướng tới thành tích quốc tế, mang những điều tốt đẹp nhất cho thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, SABECO đang phối hợp cùng với Trung ương Đoàn để thực hiện dự án “Nâng Bước Thể Thao”, hỗ trợ nâng cấp và trang bị cho 30 sân thể thao cộng đồng tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc nhằm khuyến kích cho sự phát triển của các tài năng thể thao trẻ và cổ vũ lối sống khỏe mạnh, tích cực trong cộng đồng.

Trải qua 148 năm hình thành và phát triển trong ngành sản xuất đồ uống, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn – SABECO đã xác lập vị thế là một trong các tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Hệ thống toàn quốc của SABECO gồm 26 nhà máy, 11 công ty thương mại thành viên và mạng lưới hàng trăm ngàn điểm bán trải dài khắp cả nước. SABECO tự hào mang đến một danh mục các thương hiệu bia được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích như Bia Lạc Việt, Bia Saigon Chill, Bia 333, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export, Bia Saigon Lager and Bia Saigon Gold. Các thương hiệu biểu tượng của chúng tôi, Bia Saigon và Bia 333, luôn có tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Bia Saigon đã nhiều năm được bình chọn là Thương hiệu quốc gia. Gần đây nhất là 8 huy chương Vàng và Bạc của Viện Kiểm Định Đồ Uống (BTI) của Mỹ, Giải vô địch Bia Châu Á 2022, huy chương vàng giải thưởng Bia quốc tế (IBA) 2019, giải Vàng, Bạc, Đồng tại Cúp Bia quốc tế 2019 (IBC), giải Vàng, Bạc tại Giải thưởng Bia quốc tế tại Úc 2020 (AIBA) và huy chương Vàng, Bạc tại giải thưởng Monde Selection 2021. Với cam kết đầu tư phát triển kinh doanh đi đôi với phát triển bền vững, SABECO luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực để nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tích cực cho cộng đồng và Việt Nam. Theo đó, mô hình phát triển bền vững của SABECO chú trọng vào 4 mục tiêu Consumption (Tiêu thụ) - Conservation (Bảo tồn) - Country (Đất nước) - Culture (Văn hóa). Để biết thêm thông tin về SABECO, vui lòng truy cập: www.sabeco.com.vn