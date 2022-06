Bị vây bắt, 2 đối tượng ma túy nổ súng khiến một cán bộ công an bị thương

TPO - Trong quá trình truy bắt tội phạm buôn bán ma túy, một cán bộ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bị trúng đạn phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 2/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An (PC04) cùng Công an huyện Quế Phong đồng chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan vừa phá chuyên án về ma túy, bắt 2 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 7 viên đạn.

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 30/5, tại địa bàn huyện Quế Phong, PC04 phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt quả tang 2 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ.

Quá trình bắt giữ, các đối tượng chống trả rất quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm cán bộ P.L.T. (Công an huyện Quế Phong) bị thương ở đùi trái.

Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng. Tang vật thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 7 viên đạn.

Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ P.L.T đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.