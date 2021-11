Bị truy sát trên biển, 3 ngư dân trọng thương

TPO - Sử dụng lại các hình ảnh, thông tin các hoàn cảnh đáng thương do các hội nhóm từ thiện đã đăng tải trên Facebook, Dũng đăng vào các hội nhóm khác kêu gọi từ thiện từ các mạnh thường quân, rồi chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

TPO - Chiều 15/11, nguồn tin của PV cho hay, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

TPO - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị được giao tuyển chọn 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong thời gian 24 tháng, bắt đầu từ 2/2022.

TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Công an TPHCM đảm bảo chứng cứ buộc tội bị can Tất Thành Cang; ‘Rút ruột’ 6,3 tỷ đồng của ngân hàng bằng đất khống; Bắt kẻ cầm đầu vụ đánh, trói người rồi vứt trước cửa trụ sở công an phường; Bé 4 tuổi tử vong vì bị lưỡi dao của cậu văng trúng cổ...