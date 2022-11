Bị tố bán chất cấm, 'nữ quái' cùng người yêu huy động đàn em huyết chiến

TPO - Cho rằng bị tố mua bán trái phép chất ma tuý, “nữ quái” cùng người yêu huy động thêm 10 “đàn em” mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để tìm người tố cáo trả thù.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Ngọc Quyên (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và bạn trai là Bùi Văn Huệ (33 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng 10 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, Quyên và bạn trai cho rằng bị Lại Hữu Nghĩa (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tố cáo hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên phát sinh mâu thuẫn với thanh niên này. Sau đó, Huệ hẹn gặp Nghĩa tại khu dân cư xã Cần Đăng (huyện Châu Thành) để giải quyết nhưng Nghĩa không đến.

Khoảng 20h ngày 11/11, Võ Văn Tới (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng Nghĩa và nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà của Tới và ngủ lại.

Rạng sáng hôm sau, hay tin Nghĩa đang ở nhà Tới nên Quyên và Huệ đã huy động thêm 10 đối tượng mang súng, dao tự chế, chĩa,... tìm đến trả thù.

Tại đây, nhóm của “nữ quái” la hét, dùng gạch đá ném vào nhà Tới. Bị tấn công, Tới cũng cầm hung khí xông ra đánh nhau với nhóm đối tượng.

Trong lúc hỗn chiến, Tới bị nhóm của Quyên dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ án; đồng thời, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như: 1 khẩu súng bút, 1 khẩu súng và nhiều viên đạn đang trưng cầu giám định.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.