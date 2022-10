Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chỉ rõ các cấp bộ Đoàn tỉnh Điện Biên cần triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Điện Biên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh, quyết tâm đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Sáng 12/10, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự và có những phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao các kết quả đạt được của Tỉnh Đoàn Điện Biên khóa XIII. Nhấn mạnh đến công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Tỉnh Đoàn Điện Biên được nhắc đến là đơn vị đầu tiên của cụm Tây Bắc Bộ hoàn thành việc cập nhật dữ liệu, phần mềm quản lý đoàn viên. "Đây là nhiệm vụ khó và càng khó hơn đối với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Điện Biên", anh Nguyễn Tường Lâm biểu dương.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Bí thư T.Ư Đoàn nêu một số vấn đề và đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Điện Biên khóa XIV nhìn nhận, lưu ý khi triển khai thực hiện.

Thứ nhất, Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ nghèo còn cao, trong đó, vẫn còn một bộ phận thanh niên nghèo nhưng chưa có chí tiến thủ, chưa có khát vọng lập thân, lập nghiệp. Bộ phận thanh niên đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Phải làm sao phát huy được bộ phận này giúp họ sẽ trở thành một nhân tố tham gia công cuộc phát triển của tỉnh nhà.

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên vì thế phải tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng lập thân, lập nghiệp làm giàu của thanh niên Điện Biên.

Thứ hai, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bề dày lịch sử, văn hóa như: Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là bản sắc văn hóa của cộng đồng 19 dân tộc... là những nền tảng quan trọng để các cấp bộ Đoàn tỉnh Điện Biên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Điện Biên. Qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Điện Biên trong việc thực hiện hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh, quyết tâm đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, thanh niên Điện Biên chiếm 30% dân số toàn tỉnh. Đây là một tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung của cả nước, là lực lượng to lớn giàu tiềm năng. Các cấp bộ Đoàn cần suy nghĩ, đề ra các giải pháp để phát huy tối đa thanh niên vào hoạt động của Đoàn và các tổ chức do Đoàn là nòng cốt.

Các phong trào, chương trình xác lập trong nhiệm kỳ này không thay đổi nhưng nội dung giải pháp thực hiện phải được đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhu cầu của thanh niên trong tổ chức thực hiện.

Tổ chức Đoàn và thanh niên Điện Biên phải là những người xung kích đi đầu, triển khai cụ thể những nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực.

Bí thư TƯ Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quan tâm đến quá trình chuyển đổi số. "Thanh niên Điện Biên muốn vươn lên, hòa mình vào dòng chảy của xã hội thì phải thực hiện chuyển đổi số. Đó là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ này và của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Nhiệm vụ đó phải được cụ thể hóa bằng các mục tiêu có tính định lượng, xác lập công việc cụ thể, không chung chung, không khẩu hiệu", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Thứ tư, tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động.

Trước hết và quan trọng nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh thiếu nhi, giỏi kỹ năng nghiệp vụ, gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động sáng tạo, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh công tác cán bộ Đoàn phải được thực hiện một cách bài bản, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tham mưu cho cấp ủy chính quyền theo đúng quy chế và các quy định.

Mặt khác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Kiên trì, quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Số liệu về nhiệm vụ này sẽ phản ánh chất lượng công tác Đoàn và chất lượng đoàn viên. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.