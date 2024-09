Bí thư Hà Nội: Phải sửa chữa, gia cố khẩn cấp những cây cầu mất an toàn cao

TPO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu khẩn trương triển khai Đề án gia cố, sửa chữa các cầu yếu để thực hiện sớm trong thời gian tới. Đối với những cây cầu mất an toàn cao, phải thực hiện ngay việc sửa chữa, gia cố theo quy trình khẩn cấp theo quy định.

Chiều 9/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo về công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở trong thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với bão số 3.

Ban Thường vụ Thành ủy đã họp khẩn cấp và ra Điện, Chủ tịch UBND thành phố ra Công điện chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các biện pháp khẩn cấp, đặc biệt là di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, duy trì hệ thống hạ tầng thiết yếu...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, hy sinh của các lực lượng nòng cốt, tuyến đầu như quân đội, công an, điện lực, viễn thông, thoát nước; cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ ở địa bàn cơ sở...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu, ngoài việc hỗ trợ kịp thời, thường xuyên cho các gia đình đang gặp khó khăn, chịu thiệt hại do bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do bão số 3; trước mắt thành phố và các địa phương triển khai hỗ trợ khẩn cấp trong việc cứu lúa, rau màu, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho dân...

Về phục hồi cây xanh, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố; trong đó, phải quán triệt tinh thần là cây nào trồng lại được là phải trồng lại kịp thời, cây nào yếu phải chuyển về vườn ươm chăm sóc.

Đối với việc rà soát cầu yếu trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố ngay sau cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy trước mắt chỉ đạo bảo đảm lưu thông an toàn qua các cầu, các cầu yếu không bảo đảm an toàn phải dừng lưu thông; đồng thời khẩn trương triển khai Đề án gia cố, sửa chữa các cầu yếu để thực hiện sớm trong thời gian tới. Đối với những cây cầu mất an toàn cao, phải thực hiện ngay việc sửa chữa, gia cố theo quy trình khẩn cấp theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm tinh thần chủ động một cách thực chất theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Người đứng đầu cấp ủy phải quán xuyến công việc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để giải quyết kịp thời những nhiệm vụ đặt ra trên địa bàn, nhất là việc bảo vệ an toàn cho dân, bảo vệ tài sản, giải tỏa cây xanh, vệ sinh môi trường...