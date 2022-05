Bí quyết dùng thẻ tín dụng một cách thông minh

TPO - Việc thành lập và đưa vào hoạt động Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là yêu cầu khách quan, cần thiết, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng.