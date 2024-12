Bị phạt 800 triệu đồng vì xả thải trái phép ra môi trường

TPO - Ngày 30/12, TAND tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Cường (45 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, Long An, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông) 800 triệu đồng về tội gây ô nhiễm môi trường.