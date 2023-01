Bí kíp chống say tàu xe để khỏe mạnh về quê ăn Tết

TPO - Chống say tàu xe là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi khi phải đi xa, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp đến, nhu cầu đi lại càng nhiều hơn. Đa số mọi người thường chống say tàu xe bằng thuốc, nhưng bên cạnh đó cũng có những phương pháp chống say tàu xe hiệu quả khác chúng ta có thể tham khảo.

Các nguyên nhân chính làm chúng ta bị say tàu xe Khả năng tuần hoàn máu não kém, bị huyết áp thấp hay rối loạn tiền đình. Trước chuyến đi, bị mất ngủ, có cảm giác mệt mỏi. Ăn quá no hoặc quá đói. Tâm trạng bực bội, bồn chồn. Ngửi phải mùi xăng, khói thuốc, mùi xe, mùi hôi khó chịu,… Các dấu hiệu bị say tàu xe Khi bạn bị say tàu xe, thì cơ thể có những dấu hiệu như sau: Có cảm giác khó chịu, xây xẩm mặt mũi, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn,… ở triệu chứng say tàu xe nhẹ. Tiếp đó, tuyến nước bọt tự nhiên điều tiết nhiều hơn, bụng cảm thấy cồn cào. Đây là giai đoạn triệu chứng say tàu xe nặng hơn, bạn biết mình sẽ nôn ói, chóng mặt và suy nhược cơ thể vô cùng. Hậu quả của việc say tàu xe là cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi vài tiếng sau khi bước xuống xe, rời khỏi tàu. Những cách chống say tàu xe hiệu quả Bấm huyệt, massage Theo y học cổ truyền, chỉ cần bấm vào 2 huyệt nội quan và huyệt hợp cốc sẽ giúp hạn chế tình trạng say xe rất hiệu quả. Đây cũng là cách nhanh chóng khi trên xe lúc không có dầu hay bất cứ thành phần nào giúp bạn tránh khỏi trạng thái khó chịu của say xe. Nhìn ra xa hay đeo khẩu trang Nếu như bạn không thể chuẩn bị những thứ như vỏ quýt, giấm ăn thì cách đơn giản trên chuyến đi để hạn chế say xe đó là nhìn ra xa hay đeo khẩu trang. Khi nhìn ra xa, bạn đang truyền tín hiệu đến não rằng bạn đang chuyển động, từ đó giúp cơ thể giảm bớt đi cảm giác buồn nôn, khó chịu. Còn khi đeo khẩu trang, sẽ hạn chế mùi xăng dầu trên xe, xóa đi cảm giác ngột ngạt khó chịu cũng rất hiệu quả khi bạn bị say xe. Chọn và mua vị trí ngồi Vị trí chỗ ngồi ảnh hưởng khá nhiều đến việc say tàu xe. Thông thường, những vị trí gần và phía sau bác tài sẽ giúp bạn tránh được tình trạng bị say xe. Vì phần đuôi xe dễ làm bạn có cảm giác bị văng (do quán tính) khi xe vào khúc cua. Uống thuốc chống say xe Một biện pháp khá đơn giản bạn có thể chuẩn bị trước mỗi chuyến đi đó là thuốc chống say xe. Sản phẩm này có bán tại hầu hết tiệm thuốc vậy bạn có thể đến trực tiếp và mua cho mình. Gừng tươi Nếu bạn không thích dùng thuốc thì những liệu pháp thiên nhiên cũng rất hữu hiệu, trong đó có sử dụng gừng tươi. Chỉ cần cắt một lát gừng tươi đặt lên rốn rồi lấy băng keo dán dính chặt vào trong chuyến đi hoặc ngậm miếng gừng trong miệng cũng mang lại hiệu quả tương tự. Dùng vỏ quýt Cách này cũng được rất nhiều người dùng. Chỉ cần bóc vỏ quýt rồi đặt lên mũi để mùi quýt át hết mùi dầu nhớt của xe cũng giúp bạn giảm đi cảm giác buồn nôn khó chịu. Dầu gió Khi ngồi trên xe, bạn có thể lấy dầu gió bôi lên huyệt thái dương và huyệt phong trì để tránh bị say. Cũng có thể nhỏ 2 giọt dầu gió vào rốn, sau đó lấy băng che đi là được. Giấm Mọi người đừng tưởng giấm chỉ dùng để chế biến món ăn thôi nhé. Giấm có khá nhiều công dụng, trong đó còn được dùng để chống say xe. Trước khi lên xe, bạn có thể uống một ly nước ấm có pha giấm. Làm như vậy, bạn có thể phòng chống tình trạng say xe. Uống một ít nước lạnh hoặc nước có ga Một ngụm nước lạnh hoặc đồ uống có ga sẽ giúp bạn kiềm chế cảm giác buồn nôn. Không nên uống cà phê hoặc các loại sữa khi đi xe, vì nó làm cơ thể mất nước và tình trạng say xe nặng hơn. Ngủ Ngoài ra, nếu không có giải pháp tốt hơn, bạn nên cố gắng ngủ trong thời gian di chuyển. Ngủ là cách tốt nhất để dỗ dành cơ thể vượt qua được cảm giác say xe một cách nhẹ nhàng. Nghe nhạc hoặc trò chuyện Hành động này nhằm đánh lạc hướng não bộ. Các nhà nghiên cứu phát hiện nghe nhạc có thể làm giảm cảm giác buồn nôn hoặc các triệu chứng sinh lý khác liên quan đến chứng say tàu xe. Thắt lưng Khi không có thuốc hoặc không thể uống thuốc chống say, bạn có thể thắt lưng chặt hơn hoặc dùng vật gì chèn quấn quanh bụng với mục đích làm cho bụng được chặt lại, các cơ quan nội tạng không bị lỏng, di chuyển tự do trong khoang bụng. Điều này dễ khiến cho bạn bị nôn sau mỗi lần xe chạy gặp phải "ổ gà". Ăn hoặc ngửi bánh quy, bánh mì Thực phẩm thô như bánh quy giòn, bánh mì nướng thường được khuyên dùng cho người bị say xe. Nó lấp đầy dạ dày, làm nhẹ đi một số loại mùi gây khó chịu cho bạn. Mở cửa sổ Không khí trong lành làm giảm cảm giác buồn nôn, loại bỏ các mùi khó chịu khác trên xe. Không đọc sách báo, dùng điện thoại trên xe Khi đi xe, bạn không nên đọc sách, báo, điện thoại. Khi đọc một cái gì đó trên xe sẽ làm bạn cảm thấy chóng mặt hơn. Vì thế, bạn hãy tranh thủ chợp mắt một chút để cảm thấy dễ chịu hơn nhé!