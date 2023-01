Bị đe dọa tính mạng, ban giám đốc Everton phải 'bỏ trốn'

TPO - Ban giám đốc Everton đã được yêu cầu không dự khán trận đấu trên sân nhà vào tối qua với Southampton khi họ nhận về nhiều lời đe dọa về tính mạng.

"Đã xuất hiện những mối đe dọa thực sự đối với sự an toàn của các thành viên ban giám đốc", trang chủ Everton thừa nhận. "Đây là một quyết định chưa từng có. Chưa bao giờ toàn bộ ban giám đốc của chúng tôi được lệnh không tham dự một trận đấu vì lý do an toàn. Đó là một ngày buồn sâu sắc đối với Everton và những người ủng hộ Everton".

Đúng như cảnh báo, các thành viên chóp bu của Everton bao gồm chủ tịch Bill Kenwright, giám đốc điều hành Denise Barrett-Baxendale, giám đốc tài chính Grant Ingles đã không xuất hiện trong trận đấu với Southampton vào tối qua.

Để đi đến quyết định này, Everton đã nhận được tư vấn từ cảnh sát Anh. Bởi họ cho rằng những mối nguy là hoàn toàn có thật. “Sau khi đánh giá kỹ lưỡng tình hình và thông tin tình báo mà chúng tôi thu thập được, các thành viên ban giám đốc Everton đã được cảnh báo rằng họ không được tham dự trận đấu hôm nay”, một cố vấn an ninh cho biết.

Sở dĩ dẫn tới tình thế có một không hai này là do phong độ tệ hại của Everton. Họ đang vật lộn trong khu vực xuống hạng, thua 10 trong 19 trận dưới thời HLV Frank Lampard, mới nhất là thất bại trên sân nhà trước Southampton. Thậm chí 9 trận chính thức gần nhất trên mọi đấu trường họ không thắng nổi lần nào.

Tình hình căng thẳng hơn khi ông chủ Moshiri tuyên bố "vẫn bảo vệ Frank Lampard đến cùng", bất chấp sức ép từ CĐV. Có lẽ động thái đối đầu này đã khiến các CĐV quá khích phản ứng bằng những lời đe dọa gửi tới các thành viên chóp bu của Everton.

Trong trận thua Southampton 1-2 vào tối qua, hàng loạt biểu ngữ chống đối cũng xuất hiện trên khắp khán đài. Tất cả đang mang tới một bầu không khí u ám hơn bao giờ hết cho đội bóng này. Nhưng thật khó hiểu khi lúc này, Lampard vẫn chưa bị sa thải.