Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.500 trẻ em tại Trà Vinh

Ngày 11/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp với Quỹ VinaCapital, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình "Tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí” cho 1.500 trẻ em tại tỉnh Trà Vinh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có từ 8.000 đến 10.000 trẻ chào đời bị mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó có tới 50% trẻ mắc bệnh nặng thuộc diện gia đình khó khăn. Tim bẩm sinh là bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được can thiệp hoặc phẫu thuật kịp thời. Đặc biệt, mỗi ca phẫu thuật, can thiệp tim thành công chính là chìa khóa giúp các bệnh nhi có được cuộc sống bình thường với trái tim khoẻ mạnh và tương lai tươi sáng hơn.

Với mong muốn nối dài yêu thương và góp phần phát hiện kịp thời các bệnh lý, tư vấn và điều trị miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp với quỹ VinaCapital và Hội bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình "Tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí”.

Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 - 13/9 tại các huyện Càng Long, Duyên Hải và Trà Cú của tỉnh Trà Vinh, dự kiến thăm khám cho 1.500 trẻ em với kinh phí khoảng 850 triệu đồng.

BS.CKII. Trần Phước Hoà, Trưởng khoa Ngoại Tim Mạch – Lồng ngực – Hồi sức tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: “Thời gian qua, bệnh viện đã can thiệp và điều trị rất nhiều trường hợp tim bẩm sinh thành công. Tuy nhiên, có những trường hợp phát hiện muộn, dẫn tới tình trạng bệnh nặng, qua thời điểm vàng để can thiệp, khiến việc điều trị càng khó khăn hơn. Về lâu dài các dị tật tim bẩm sinh nếu phát hiện và can thiệp trễ sẽ dẫn đến các biến chứng như: suy tim không hồi phục hoặc hồi phục không hoàn toàn sau can thiệp, hoặc đã quá chỉ định không còn can thiệp được,... Do đó, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh ít nhất một lần trong đời.”

ThS.BS. Quách Tấn Đạt, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến một số dấu hiệu nghi ngờ tim bẩm sinh như: Trẻ sơ sinh bị khó thở, thở nhanh, bú ít, bú ngắt quãng, thời gian bú kéo dài. Trẻ được vài tháng tuổi sẽ có những biểu hiện rõ rệt hơn như ho thường xuyên, thở khò khè và có những triệu chứng của viêm phổi. Thêm vào đó, trẻ có thể chậm phát triển thể chất, xanh xao, hay vã mồ hôi, tay chân lạnh. Một số trẻ bị tim bẩm sinh sẽ dễ quan sát thấy môi, đầu ngón tay, ngón chân chuyển sang tím và tăng khi trẻ khóc ...

“Việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm sẽ giúp gia đình và bác sĩ có phương pháp chăm sóc và hướng điều trị tích cực hơn cho trẻ, tránh được các biến chứng nặng nề về sau”, bác sĩ Đạt chia sẻ.

Bên cạnh chương trình "Tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí" cho trẻ em tại tỉnh Trà Vinh, nhiều năm qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cũng đã tổ chức định kỳ chương trình tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em vào thứ bảy tuần cuối cùng của mỗi tháng. Đồng thời, bệnh viện cũng kết hợp với các đơn vị y tế tổ chức các chương trình tầm soát tại khu vực Tây Nam bộ và phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tài trợ chi phí điều trị cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ:

- Đăng ký trực tiếp tại Quầy thông tin của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Địa chỉ: Lô 20 Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ.)

- Đăng ký qua số điện thoại tổng đài Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long: 02923 917 355 hoặc Fanpage Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.