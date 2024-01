Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tiên phong ứng dụng 25 kỹ thuật cao trong điều trị

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã ứng dụng, triển khai 25 kỹ thuật cao v ào khám, chữa bệnh mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế mới và giảm tình trạng chuyển tuyến.

Tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao

Chiều 20/1, Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ tổng kết công tác chuyên môn và chúc mừng 100 em bé ra đời bằng IVF tại bệnh viện.

Đi vào hoạt động từ tháng 2/2022, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã từng bước thay đổi, hoàn thiện trên nhiều mặt về cả chuyên môn và chất lượng dịch vụ, tiên phong trong ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị, đem lại kết quả điều trị cao và nhận được sự tin tưởng của người dân tại khu vực Tây Nguyên.

Trong năm 2023, bệnh viện đã tiếp nhận gần 300 nghìn lượt khám (bao gồm cả BHYT và dịch vụ), 19.370 lượt điều trị nội trú, thực hiện thành công 99.259 ca thủ thuật, 11.402 ca phẫu thuật từ đơn giản đến phức tạp. Lượt khám ước tính tăng 115% so với năm 2022. Tổ chức 56 hội thảo, sinh hoạt khoa học nhằm cập nhập kiến thức mới, nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện. Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân nội trú và ngoại trú năm 2023, điểm hài lòng trung bình chung là 4.57/5. Trong đó, thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế có tỷ lệ hài lòng cao nhất.

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai ứng dụng 25 kỹ thuật mới. Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện thực hiện thành công 826 ca phẫu thuật bằng các kỹ thuật cao. Phần lớn các kỹ thuật này đều được bệnh viện tiên phong triển khai tại khu vực Tây Nguyên. Các kỹ thuật điều trị ngoại khoa ít xâm lấn hiện đang triển khai tại bệnh viện ở hầu hết các chuyên khoa như: Phẫu thuật ổ bụng; đường tiết niệu; chấn thương chỉnh hình; ngoại thần kinh; ung bướu; tim mạch…

Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân như: Phẫu thuật cắt đại trực tràng qua nội soi; Cắt gan theo giải phẫu điều trị ung thư gan…;Tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm; Tán sỏi mật qua da trong và ngoài gan; Phẫu thuật nội soi khớp, kết hợp xương kín, bắt vít qua da; Ngoại thần kinh: phẫu thuật u não, u tủy sống, mổ nội soi thoát vị đĩa đệm, bắt vít qua da; Can thiệp mạch vành, mạch não; Can thiệp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh; Can thiệp điều trị các bệnh lý mạch ngoại biên, mạch tạng; Cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm…

BS.CK2.Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Từ ngày đầu thành lập, bệnh viện đã định hướng đào tạo, đầu tư, triển khai các kỹ thuật cao để luôn không ngừng nâng cao chất lượng điều trị. Các phương pháp điều trị ít xâm lấn có những ưu điểm tiêu biểu như: Bảo tồn được các cơ quan, vết phẫu thuật nhỏ, thời gian phục hồi nhanh chóng, người bệnh ít đau hơn, tỷ lệ an toàn và hiệu quả điều trị cao hơn các phương pháp truyền thống.”

Ươm mầm hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Sau 2 năm đi vào hoạt động, đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột với kết quả ấn tượng. Đến thời điểm tháng 12/2023 Đơn vị đã đón chào 100 em bé ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình 2 năm triển khai kỹ thuật này. Đáng mừng là ở thời điểm hiện tại, tổng số em bé chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện đã nâng lên đến 132 bé.

IVFMD Buôn Ma Thuột là là kết quả của quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Hệ thống IVFMD. Trong thời gian tới, IVFMD Buôn Ma Thuột định hướng sẽ từng bước triển khai được tất cả các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chuyên sâu và hiện đại nhất đang được sử dụng trong nước và Quốc tế, giúp thêm nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có niềm tin hơn trong việc điều trị hiếm muộn ngay tại quê hương, mà vẫn đảm bảo chất lượng điều trị và tỷ lệ thành công cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cũng như các y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở y tế nhấn mạnh, tuy mới gần 2 năm đi vào hoạt động, nhưng bệnh viện đã triển khai 25 kỹ thuật cao trong đó có những kỹ thuật rất cao, đặc biệt phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) chào đón 100 em bé từ kỹ thuật này. Ấn tượng hơn nữa, các kỹ thuật: Can thiệp mạch vành, mạch não, can thiệp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh; ...Đó là sự cố gắng toàn thể bệnh viện mới có thể triển khai được nhiều kỹ thuật cao này, với 90% bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, hơn 80% máy móc hiện đại, Phó Giám đốc Sở y tế mong muốn bệnh viện tiếp tục chú trọng công tác đào tạo để tiếp nhận, phát triển những kỹ thuật mới để người dân được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất.

Nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ vì cộng đồng

Trong năm 2023, Bệnh viện đã thực hiện nhiều chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; Chương trình khám chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ em bị bại não trong khu vực; Đồng hành trong Chương trình phẫu thuật nụ cười; Tham gia chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2023" mùa thứ 10, hỗ trợ 10 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Nguyên được khám và điều trị miễn phí với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Định hướng trong 5 năm tới, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành; triển khai các kỹ thuật tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, tim mạch can thiệp, chẩn đoán hình ảnh,...mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên sâu phục vụ công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.