Bến Tre công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2024

Ngày 28/12, Tỉnh ủy Bến Tre công bố 10 sự kiện, thành tựu nổi bật năm 2024. Các sự kiện nổi bật như: Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre ; Bến Tre khởi công cầu Ba Lai 8; tỉnh Bến Tre sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã…

1. Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre

Ngày 27/11/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 1478/QĐ-TTg lấy ngày 17 tháng 01 hằng năm là "Ngày Truyền thống tỉnh Bến Tre". Quyết định này nhằm ghi nhận, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Bến Tre, đồng thời thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư tại địa phương. Ngày Truyền thống sẽ là dịp để người dân Bến Tre ôn lại những truyền thống tốt đẹp và tự hào về những thành tựu mà tỉnh đã đạt được qua các thời kỳ lịch sử.

2. Bến Tre có thêm 46 xã, 05 vùng được công nhận An toàn khu, nâng lên toàn tỉnh có 57 xã An toàn khu và 6 vùng An toàn khu; có 3 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

- Ngày 01/11/2024, tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận thêm 46 xã thuộc các huyện: Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Ba Tri là xã An toàn khu, công nhận 5 huyện gồm: Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc là 5 vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có 57 xã An toàn khu (huyện Thạnh Phú 14 xã thuộc, Giồng Trôm 12 xã, 10 huyện Châu Thành, huyện Bình Đại 08 xã, huyện Mỏ Cày Nam 07 xã, huyện Mỏ Cày Bắc 05 và xã Tân Xuân thuộc huyện Ba Tri; có 06 vùng An toàn khu gồm 06 huyện: Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc.

3. Tỉnh Bến Tre sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1237/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, thành phố Bến Tre: nhập Phường 4, Phường 5 vào phường An Hội; Huyện Châu Thành: nhập xã Phú An Hòa, xã An Hóa vào xã An Phước; nhập xã Sơn Hòa, xã An Hiệp vào xã Tường Đa; nhập xã An Khánh vào thị trấn Châu Thành; huyện Bình Đại: nhập xã Phú Vang vào xã Lộc Thuận; Huyện Ba Tri: nhập xã Tân Mỹ vào xã Mỹ Hòa. Sau khi sắp xếp, thành phố Bến Tre có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 6 xã; huyện Châu Thành có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 2 thị trấn; huyện Ba Tri có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn.

Đến nay, qua 2 lần sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện và 1 thành phố; 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 132 xã, 6 phường và 10 thị trấn.

4. Quyết định ngày thành lập tỉnh

Từ cuối năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã thống nhất chủ trương về việc lấy ý kiến định hướng xác định ngày thành lập tỉnh, ngày truyền thống tỉnh và việc tổ chức các lễ hội cấp tỉnh. Tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh ngày 30/11/2023 nhận được 40 ý kiến đề xuất khách quan, trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học ở Trung ương, ngoài tỉnh, các địa phương, ban, ngành; các ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ thống nhất cao về việc chọn ngày 01/01/1900 là ngày thành lập tỉnh.

5. Khởi công cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường ven biển kết nối Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh và tổ chức thành công chuỗi hoạt động Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024

Trong hai ngày 02 và 03/10/2024, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư, với chủ đề “Tầm nhìn hướng Đông và tiềm năng phát triển bền vững”. Các hoạt động chính của chuỗi sự kiện gồm: Khởi công Cầu Ba Lai 8, công trình có ý nghĩa khởi động tuyến giao thông động lực ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Hội thảo năng lượng mới và năng lượng tái tạo - tiềm năng và nguồn lực đầu tư tỉnh, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024 giới thiệu khoảng 32 dự án trên nhiều lĩnh vực với tổng vốn đầu tư dự kiến đăng ký trên 300 nghìn tỷ đồng; trong đó, ưu tiên các lĩnh vực kinh tế biển và phát triển hướng Đông.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước 01 năm so chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) được đẩy mạnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay, toàn tỉnh có 113/132 xã đạt chuẩn NTM (số liệu đã được điều chỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh), đạt 85,6%/80%, vượt 5,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trước 1 năm (trong đó có 46/113 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 40,7%/40%, chỉ tiêu Nghị quyết; 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết là mỗi huyện có ít nhất 01 xã NTM kiểu mẫu). Huyện Mỏ Cày Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2023. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đang chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn thực hiện và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Chợ Lách đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao; thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

7. Bến Tre lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 2,2 tỷ USD.

Năm 2024, Bến Tre đã đạt được một cột mốc quan trọng trong phát triển kinh tế khi lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, tăng 20,27% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, mặt hàng dừa đóng vai trò nổi bật, với giá trị xuất khẩu đạt gần 0,52 tỷ USD; kết quả này không chỉ thể hiện đóng góp quan trọng của ngành dừa mà còn phản ánh sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực xuất khẩu tỉnh nhà, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và Chính quyền.

8. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố hệ thống tổ chức của Mặt trận và đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra xã, phường, thị trấn đến tỉnh thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội.

9. Huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện an sinh xã hội

Năm 2024, tỉnh đã tập trung vận động, huy động các nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả đã xây dựng 1.552/1000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, vượt 552 căn so với kế hoạch đề ra (trong đó đã xây dựng và bàn giao 1.112 căn, đang thực hiện 440 căn), xây mới 250 căn nhà cho các gia đình chính sách, tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.

10. Tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành năm 2024

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành, lần 2 - năm 2024 diễn ra từ ngày 05-11/6/2024 với chủ đề: “Châu Thành - Điểm hội tụ du lịch xanh” diễn ra từ ngày 05/6/2024 đến 11/6/2024 tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tuần lễ du lịch diễn ra sôi nổi với 19 hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như: Lễ khai mạc, bế mạc; Hội Chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại và Ẩm thực Bến Tre năm 2024; Không gian giới thiệu ẩm thực địa phương - Hội thi bánh dân gian; tổ chức tham quan, giới thiệu tour và... đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch.