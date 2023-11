Bé gái 3 tuổi bị bố đạp ngã, túm chân quăng ra xa ở Thanh Hóa

TPO - Cơ quan công an đã yêu cầu gia đình Dương Văn L, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) làm việc về hành vi bạo hành trẻ em.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 20h ngày 29/10, bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc và đi theo mẹ. Sau đó, bé đứng cùng mẹ ở giữa sân và vẫn khóc, người mẹ dỗ dành nhưng cháu không nín.

Lúc này, người bố chạy từ trong nhà ra, đạp bé ngã xuống sân, túm chân rồi quăng bé ra cổng (khoảng 3m). Bé gái sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị do bị thương ở xương vai.

Toàn bộ hành vi trên của người bố đã được camera ghi lại.

Theo chính quyền xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã báo cáo Công an thị xã Nghi Sơn. Sáng 1/11, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm việc với gia đình anh L. lên để làm rõ vụ việc.

Phía chính quyền xã Phú Lâm cho biết thêm, sáng nay, cháu bé bị bố bạo hành có đi theo mẹ lên trụ sở UBND xã Phú Lâm làm việc. Qua ghi nhận ban đầu, tinh thần cháu bé ổn định, ăn uống bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.