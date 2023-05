Bé gái 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Đồng Tháp

TPO - Gần nửa tháng tìm kiếm, đến nay, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (31 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa tìm được con gái 2 tuổi.

Liên tiếp những ngày gần đây, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook, nhờ cộng đồng mạng lan tỏa thông tin tìm kiếm con gái Nguyễn Ngọc Hân - 2 tuổi, đã mất tích gần nửa tháng.

Trước đó, chiều 17/5, anh Nguyễn Thanh Hòa (37 tuổi, cha bé Hân) và ông nội của bé đi làm vườn sau nhà còn chị Hiền ở nhà trông coi bé và lo nấu cơm. Lúc này, bé Hân ngồi một mình xem tivi trước nhà và cổng rào được đóng. Thỉnh thoảng, chị Hiền nhìn qua cửa sổ vẫn thấy con nên an tâm.

Tuy nhiên, khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, cả nhà hốt hoảng vì không thấy cháu Hân đâu nên đi tìm xung quanh nhưng không có kết quả. Vụ việc được gia đình trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Nhị Mỹ nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm rõ. Đồng thời, báo cáo vụ việc đến Công an huyện Cao Lãnh đề nghị lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ mò tìm cháu Hân dưới sông Xẻo Sình nhưng không tìm thấy.

Bên cạnh đó, Công an xã Nhị Mỹ trích xuất camera an ninh của nhà dân trên tuyến đường Xẻo Sình thuộc địa bàn ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ cũng không phát hiện bé Hân.

Ngoài thông báo tìm kiếm trên hệ thống truyền thanh, gia đình còn đăng thông tin tìm kiếm cháu Hân trên mạng xã hội, nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa có tin tức.

“Hơn 10 ngày mà chưa có tin tức của con. Mong mọi người chia sẻ để ai thấy bé liên hệ lại gia đình. Gia đình sẽ hậu tạ 100 triệu đồng cho ai biết địa chỉ cụ thể bé Hân đang sống ở đâu. Ngoài ra, nếu đưa được con anh về đến nhà sẽ hỗ trợ thêm”, chị Hiền đăng trên trang facebook cá nhân.