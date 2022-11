BĐS thấp tầng sinh lời khủng, làm sao để đầu tư nếu vốn nhỏ

Tăng giá đều đặn 20-37%/năm, bất động sản thấp tầng vốn là “con gà đẻ trứng vàng” của giới đầu tư “mạnh bạo về tiền”. Tuy nhiên, với Fantasy Home của VMI, cánh cửa bước vào phân khúc thấp tầng đã “mở toang” với các nhà đầu tư vốn nhỏ.

Tài sản thấp tầng tăng gần 70% sau 4 năm

Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm 2022 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh giá bán thứ cấp ở phân khúc bất động sản liền thổ. Trong đó, giá biệt thự tăng 37%, giá shophouse tăng 22% và giá liền kề tăng 20% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, so với năm 2018, giá bán biệt thự Hà Nội đã tăng gấp đôi, giá liền kề cũng ghi nhận tăng 67% trong 4 năm. Dữ liệu của Savills cho thấy, quý I/2018, giá bán sơ cấp biệt thự hạng A tại Hà Nội trung bình 65 triệu đồng/m2, đến quý II/2022, giá đã vọt lên 135 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án chạm mốc hơn 500 triệu/m2.

Theo ông Hoàng Đình Khiêm – Chủ tịch HĐQT Vietstarland, nếu cách đây 5-10 năm ít ai nghĩ đến chuyện sang Long Biên, Gia Lâm, Hưng Yên mua những căn biệt thự có giá lên đến hàng chục tỷ đồng thì nay với môi trường sống vượt trội, mức giá thực tế tại nhiều dự án khu vực này đã lên 150 triệu đồng/m2, xuất hiện những căn biệt thự giá trị lớn lên đến gần trăm tỷ.

“Có một thực tế rằng trong 2 năm qua giá bất động sản tại nhiều khu vực vệ tinh Hà Nội đã tăng gấp 2 thậm chí 3 lần. Nếu như năm 2020 căn biệt thự song lập tại Vinhomes Ocean Park chỉ có giá 14 tỷ thì đến đầu năm 2022, giá đã tăng vọt lên hơn 30 tỷ. Có những dự án nhà phố shophouse khu Đông giá lên tới 400 triệu đồng/m2, đắt ngang ngửa với những căn nhà mặt phố khu vực trung tâm” - ông Khiêm nói.

Tại TP.HCM, giá biệt thự ở nhiều nơi đã tăng gấp đôi so với trước dịch và tăng 10 lần so với 6 năm trước. Dữ liệu của chuyên trang Batdongsan.com.vn cho hay giá rao bán biệt thự liền kề ở khu Đông và khu Nam TP.HCM trong tháng 4/2022 tăng 25-35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, nhà liền thổ có vị trí ven sông TP.HCM và vùng phụ cận mở bán không còn sản phẩm dưới 40 tỷ đồng/căn, giá bán thứ cấp so với cách đây 2 năm, hầu hết đều đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần.

Nguồn cung khan hiếm, ít các dự án mới mở bán trong khi sức cầu tăng; tiêu chuẩn sống đẳng cấp và các tiện ích sống vượt trội được xem là nguyên nhân đẩy mặt bằng giá ngày càng tăng của nhà phố, biệt thự. Lợi nhuận đầu tư tăng đều đặn 20-35%/năm đã khiến mọi ánh mắt của giới đầu tư đều đổ về tài sản liền thổ, tuy nhiên sản phẩm ít ỏi, giá trị cao khiến phần lớn nhà đầu tư vốn vừa, nhỏ không thể tiếp cận được phân khúc này.

Cơ hội lớn từ kênh đầu tư “quốc dân”

Để giải tỏa cơn khát cho các nhà đầu tư vốn nhỏ, VMI với siêu phẩm Fantasy Home đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường. Theo đó, đơn vị này thực hiện mua các bất động sản thấp tầng của Vinhomes rồi chia nhỏ thành 200 suất đầu tư vừa tầm.

Đơn cử như một căn liền kề tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown có giá khoảng 7,6 tỷ đồng, người đầu tư chỉ cần số vốn 38 triệu (0,5% giá trị tài sản) đã được sở hữu một suất đầu tư thuộc đại đô thị có khả năng sinh lời tốt nhất khu Đông hiện nay. Tương tự, với phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park) đã hoàn thiện với hệ sinh thái nghỉ dưỡng và hạ tầng kết nối hoàn hảo, nhà đầu tư sở hữu suất đầu tư chỉ từ 90 triệu đồng “sinh lời kép” - hưởng lợi tăng giá trên tài sản và lợi nhuận cho thuê khi chưa bán được.

Cụ thể, nhà đầu tư tham gia đầu tư có thể hưởng mức tăng giá kỳ vọng từ 15%/năm hoặc hơn, mỗi năm mức tăng giá này sẽ đạt 30%, 45%, 60% và 75% qua từng năm. Với các căn đã hoàn thiện nội thất nhưng chưa bán, VMI JSC sẽ đảm nhận vận hành, tìm kiếm khách thuê và nhà đầu tư được hưởng 50% lợi tức từ cho thuê.

Theo bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land, mức tăng giá 30%/năm của nhà phố thương mại tại nhiều dự án bất động sản cũng là điều bình thường bởi mức tăng này phụ thuộc vào nguồn cung, hạ tầng của khu vực và mức độ đầu tư các tiện ích của chủ đầu tư.

“Một dự án bất động sản chỉ có cây xanh, đường sá to đẹp thì giá sẽ khó tăng nhanh hơn dự án có thêm bệnh viện, công viên giải trí và trường học chuẩn quốc tế ngay bên trong dự án. Mức độ đầu tư và tiến độ hoàn thiện tốt thì biên độ tăng giá cũng sẽ tốt hơn”- bà Hương phân tích.

Đặc biệt, để bảo toàn dòng vốn cho nhà đầu tư, sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI JSC còn cam kết mua lại với lợi nhuận 7,5%/năm cho các nhà đầu tư tiên phong (nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư trước ngày 30/11) và 6,5%/năm cho các nhà đầu tư thông thường.

Cùng với đó, nhà đầu tư còn được linh hoạt chọn phương án đầu tư 3 hoặc 5 năm đi kèm cam kết lợi nhuận tối thiểu tới 9,5%/năm dành cho các nhà đầu tư tham gia sớm trước 30/11/2022 và 8,5%/năm cho các nhà đầu tư tham gia sau thời điểm này.

Sở hữu khả năng tăng giá kỷ lục, tài sản liền thổ nói chung, thấp tầng Vinhomes nói riêng chắc chắn vẫn sẽ là “con gà đẻ trứng vàng” với giới đầu tư trong dài hạn. Đặc biệt, thông qua kênh đầu tư Fantasy Home, cơ hội sinh lời “vàng mười” còn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.