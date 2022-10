BĐS cao cấp: điểm sáng cuối năm cho giá trị thực

Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, ngân hàng nới room tín dụng, thị trường bất động sản được nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng. Nhưng đâu là dự án xứng đáng “xuống tiền”?

Bất động sản cao cấp bứt tốc cuối năm

Báo cáo tổng quan thị trường châu Á - Thái Bình Dương Q2/2022 của Colliers chỉ ra rằng: Với chi phí xây dựng đang trên đà leo thang, giá chung cư tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong vài năm tới. Theo báo cáo Quý 2/2022 của CBRE , giá bán thứ cấp trung bình toàn thị trường ghi nhận ở mức 1.293 USD/m2, cao hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án cao cấp tại một số quận trung tâm như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình còn ghi nhận mức tăng giá trên 10% so với cùng kì. Giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội được dự báo sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kép trung bình hàng năm (CAGR) từ 8-10% tới năm 2024.

Cũng theo báo cáo của CBRE, căn hộ giá thấp đã biến mất hoàn toàn từ đầu năm 2021. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, phân khúc căn hộ cao cấp chiếm tới 55% tổng nguồn cung mới của thị trường, chủ yếu tập trung tại phía Tây và phía Đông Hà Nội do cơ sở hạ tầng cải thiện. Theo ghi nhận của VNDIRECT, tỉ lệ hấp thụ căn hộ chung cư nửa đầu năm đạt 132,1 %. Đặc biệt, sau sự kiện nới room tín dụng ngày 6/9 vừa qua cùng với việc hàng loạt các dự án “bung hàng” cuối năm, thị trường bất động sản nói chung và phân khúc chung cư cao cấp nói riêng đặc biệt với pháp lý rõ ràng được dự báo sẽ càng khởi sắc.

Tỷ lệ hấp thụ có khả năng cải thiện đáng kể đạt 100-105% trong năm 2022-2023 do cầu bị dồn nén, cao hơn mức 75-90% trong giai đoạn 2018-2019, tương đương với 27.000-30.000 căn hộ được tiêu thụ mỗi năm.

Kênh đầu tư tiềm năng

Ba tháng cuối năm là thời điểm thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn giao dịch sôi động nhất, mùa “tăng tốc” của các nhà đầu tư. Các chuyên gia cho rằng để hiệu quả, nhà đầu tư nên tìm hiểu kĩ thị trường, lựa chọn các dự án dù có sở hữu vị trí vàng nhưng vẫn phải đến từ những chủ đầu tư có tiềm lực, pháp lý rõ ràng, hướng tới nhu cầu thật của người dân.

Là dự án đầu tiên của Masterise Homes tại thị trường miền Bắc, Masteri Waterfront hội tụ đầy đủ những yếu tố của một lựa chọn đầu tư đầy triển vọng. Đầu tiên phải kể đến uy tín của Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam đã thành công gây tiếng vang với chuỗi dự án Masteri tại Hồ Chí Minh như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Masteri Center Point…và gần đây là sự hợp tác với Marriott International phát triển loạt dự án bất động sản hàng hiệu như Grand Marina, Saigon; hợp tác với Thương hiệu Thời trang xa xỉ Elie Saab phát triển dự án dinh thự nổi hàng hiệu The Rivus; dự án hàng hiệu The Grand Hanoi quản lý bởi Ritz-Carlton…

Trong tất cả các dự án của mình, Masterise Homes luôn lựa chọn hợp tác với những đơn vị quốc tế hàng đầu để mang đến những công trình, trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm cho cư dân. Tại Masteri Waterfront là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan như: Tange Associates (Nhật Bản), Studio HBA (Mỹ); Belt Collins International (Mỹ)…

Nằm tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Masteri Waterfront sở hữu tầm view “triệu đô” hướng trực diện biển hồ 6.1ha và hồ trung tâm 24.5ha, mang tới tầm view ngoạn mục. Cũng vì thế, giá trị của các căn hộ hướng thuỷ cũng trở nên “đắt giá” hơn

Bên cạnh giá trị về tầm nhìn, vị trí giữa lòng “Quận biển” cũng khiến Masteri Waterfront trở thành trung tâm của mọi tiện ích. Từ hơn 100 tiện ích chung của đại đô thị như TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường liên cấp Vinschool, đại học VinUni, bệnh viện Vinmec… đến 24 tiện ích riêng cho cư dân Masteri Waterfront. Nổi bật là hệ cảnh quan lấy cảm hứng từ 8 bức tranh của danh hoạ Van Gogh. Những hồ nước, đường dạo bộ, sân tập yoga, sân tập dưỡng sinh, sân vui chơi trẻ em…đều được thiết kế theo chủ đề từng bức tranh, đem đến sự cân bằng cho tinh thần của các cư dân, giá trị mà giới tinh hoa đang tìm kiếm.

Không dừng lại ở hệ tiện ích đa dạng, dịch vụ quản lý và vận hành của Masteri Waterfront cũng được Masterise Homes chăm chút. Bảo vệ, lễ tân luôn túc trực ở sảnh; hay ứng dụng thông minh giúp kết nối dễ dàng và nhanh chóng với ban quản lý…là những đặc quyền mà cư dân Masteri Waterfront sẽ được tận hưởng.

Ngoài ra, toà nhà văn phòng thông minh TechnoPark mới đi vào hoạt động cũng là một trong những lý do gia tăng giá trị cho các căn hộ Masteri Waterfront khi trong tương lai, nơi đây sẽ thu hút hàng nghìn chuyên viên văn phòng tới làm việc, trong đó có không ít các chuyên gia nước ngoài có nhu cầu thuê hoặc mua căn hộ cao cấp.

Vị trí kim cương trong lòng “quận Ocean”, uy tín được bảo chứng từ nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt Nam, hệ tiện ích hai lớp phục vụ mọi nhu cầu sống và dịch vụ quản lý vận hành quốc tế chuẩn 5 sao, Masteri Waterfront chắc chắn là một cơ hội sinh lời hiệu quả cho các nhà đầu tư.