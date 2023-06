Bắt tên đạo chích cậy phá hòm công đức tại đền thờ vua Lê Lợi

TPO - Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng Đinh Tiến Mạnh và Nguyễn Việt Thắng sử dụng ứng dụng bản đồ trên điện thoại dò tìm các đền, chùa, lợi dụng lúc đêm khuya vắng người, đột nhập đập phá hòm, két sắt trộm tiền công đức.

Ngày 6/6, Công an thành phố Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng Đinh Tiến Mạnh (SN 1987, trú tại tỉnh Nam Định) và Nguyễn Việt Thắng (SN 1987, trú tại tỉnh Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 3/6, Công an thành Lai Châu nhận được tin báo của Ban quản lý đền thờ vua Lê Lợi ở tổ 5, phường Đoàn Kết bị kẻ gian đột nhập cậy phá két và tủ sắt lấy đi toàn bộ số tiền khoảng 20 đến 25 triệu đồng.

Sau 76 giờ triển khai lực lượng đấu tranh truy xét, Công an thành phố Lai Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh Lai Châu, Bắc Giang, thành phố Hà Nội, Cục nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công chuyên án.

Hai đối tượng Đinh Tiến Mạnh và Nguyễn Việt Thắng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cùng một ba lô đồ nghề công cụ gây án.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vị trộm cắp tài sản tại đền thờ vua Lê Lợi - Lai Châu vào hồi 21h20 phút ngày 2/6. Số tiền lấy được 15 triệu đồng tiền mặt, cả hai chia nhau tiêu xài theo mục đích cá nhân.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự như trên, Thắng và Mạnh đã thực hiện thành công liên tiếp 8 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, đình, chùa tại các địa bàn Bắc Giang, Hà Nội, Tuyên Quang.

Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ.