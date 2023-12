Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Cty Lương thực miền Nam

TPO - Cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam ông Huỳnh Thế Năng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Tổng công ty Vinafood 2) để điều tra về các sai phạm liên quan đến vụ chuyển nhượng khu “đất vàng” 6.000m2.

Ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi), cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm tại Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan.

Vào ngày 26/10, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Năng và ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân, viết tắt Công ty Việt Hân) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định ông Năng và ông Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) rộng hơn 6.200m2, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, Tổng công ty Vinafood 2 nhiều lần đề xuất với các cơ quan quản lý về việc muốn tự triển khai các dự án cao ốc văn phòng, nhà ở cao tầng tại khu đất này. Do khả năng tài chính yếu kém, suốt nhiều năm, Tổng công ty Vinafood 2 vẫn không thể triển khai được dự án.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháng 2/2015, Hội đồng thành viên Vinafood 2 thống nhất chủ trương cho phép liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (viết tắt Công ty Việt Hân Sài Gòn).

Theo đó, Tổng công ty Vinafood 2 góp 20% vốn bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng lô đất. 80% còn lại do Công ty Việt Hân góp bằng tiền mặt để thực hiện dự án. Sau đó, Công ty Việt Hân Sài Gòn được thành lập với vốn điều lệ 800 tỷ đồng và người đại diện pháp luật là ông Đinh Trường Chinh.

Ngay sau đó, Tổng công ty Vinafood 2 nhanh chóng thoái vốn tại công ty liên doanh, chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty Việt Hân với giá 570 tỷ đồng.

Quá trình xin chủ trương đầu tư dự án, thành lập liên doanh thực hiện dự án rồi bán đứt lô đất vàng, thoái vốn trong công ty liên doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, UBND TPHCM… đều có những văn bản hướng dẫn nhưng Tổng công ty Vinafood 2 đã không thực hiện.

Sau khi mua lại số cổ phần của Tổng công ty Vinafood 2, ngày 30/1/2016, Công ty Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% cổ phần cho Công ty Việt Hân Sài Gòn (792 tỷ đồng theo mệnh giá) của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trên lập nhiều hồ sơ vay bằng “dự án đầu tư khống” để thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại một số ngân hàng thương mại hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho các pháp nhân khác thực hiện các dự án khác, để vay vốn và giải ngân trái pháp luật.

Tháng 9/2021, UBND TPHCM có quyết định thu hồi khu đất trên. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.