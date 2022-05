Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110

TPO - Một người tên Nguyên thuộc Công ty Việt Á từng mang một túi quà bên trong có 450 triệu đồng đến nhà ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc CDC Hậu Giang nói là “bồi dưỡng anh em chống dịch”...Ngay sau đó, ông Lành đã báo cáo UBND tỉnh và bàn giao mang túi quà cho cơ quan công an.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt tạm giam bị can Lương Thị Hồng Châu, sinh năm 1983 khi đang trú tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của bị can.