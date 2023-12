Bắt nóng kẻ dùng dao uy hiếp chủ nhà để cướp tài sản

TPO - Lẻn vào nhà trộm 2 điện thoại và bị người phụ nữ phát hiện, tri hô, Lộc liền kề dao vào cổ uy hiếp nạn nhân rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 13/12, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Kiều Công Chánh (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Thái Văn Lộc (27 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Thông tin ban đầu, trưa 12/12, bà G. (59 tuổi) đang ở nhà tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) để chăm cháu thì phát hiện nam thanh niên lẻn vào lấy trộm 2 điện thoại di động.

Lúc này, bà G. tri hô thì bị nam thanh niên dùng dao kề vào cổ uy hiếp. Vừa hoảng hốt vừa sợ ảnh hưởng đến đứa cháu nên bà G. không kêu la. Thấy vậy, tên trộm buông ra và lấy 2 điện thoại chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Vài giờ sau, các trinh sát bắt được 2 đối tượng gây án, đồng thời thu hồi tang vật.

Bước đầu, Lộc khai là người trực tiếp vào nhà trộm điện thoại, còn Chánh ngồi trên xe ở bên ngoài cảnh giới. Qua xác minh lai lịch, công an xác định Chánh và Lộc đều nghiện ma túy nặng và nhiều lần đi cai nghiện.

Công an TPHCM khuyến cáo, các loại tội phạm thường có xu hướng hoạt động mạnh vào thời điểm cuối năm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. Do đó, người dân bảo quản tài sản và có biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là khi ở nhà một mình.