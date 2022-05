Bắt nhóm cướp xe máy do thiếu niên 16 tuổi cầm đầu

TPO - Ngày 10/5, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ một nhóm chuyên cướp xe máy do một thiếu niên cầm đầu.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập, có biểu hiện phạm tội cướp tài sản. Trước tình hình đó, Công an thành phố Bắc Ninh đã xác lập chuyên án và nhanh chóng đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng trên. Nhóm cướp này có 7 đối tượng, do Phan Đình Nam (16 tuổi) ở thành phố Bắc Ninh cầm đầu. Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an làm rõ, nhóm đối cướp thường điều khiển xe không biển kiểm soát vào ban đêm tại những địa điểm vắng người qua lại và dùng hung khí đe dọa, rồi cướp xe mô tô của người đi đường. Với thủ đoạn tương tự như trên, khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, các đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đã thu giữ được 2 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi “Cướp tài sản” và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Nguyễn Thắng