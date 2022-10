Bắt nguyên chủ tịch xã sau khi vụ án được đưa vào diện theo dõi

TPO - Sau khi vụ án được Ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với ông Hoàng Văn Đức (SN 1964), nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (cũ), nay là thị trấn Hoàn Lão, về tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 355 BLHS.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979), là công chức địa chính, xây dựng UBND xã Hoàn Trạch (cũ), trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến tháng 4/2016 đã trực tiếp thu hơn 1,6 tỉ đồng của 65 người dân trên địa bàn, với các phiếu thu theo các nội dung “tạm thu tiền cấp đất ở”, “thu tiền sử dụng đất”, “thu tiền cấp đất ở”. Tuy nhiên, ông Sơn chỉ nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 221 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng.

Với hành vi nêu trên, năm 2018, Sơn bị toà sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù, sau đó toà phúc thẩm giảm án xuống còn 18 năm tù.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Nguyễn Ngọc Sơn đều khai báo đã thực hiện hành vi thu tiền và chiếm đoạt theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức, lúc đó là Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch. Sơn tố cáo đã nhiều lần đưa cho Đức tổng số tiền hơn 800 triệu đồng và yêu cầu ông Đức phải cùng chịu trách nhiệm.

Sau 4 năm 'giằng co', ngày 5/4/2022, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao mở phiên tòa Giám đốc thẩm, chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện trưởng KSND tối cao; hủy các bản án đã tuyên trước đó đối với Nguyễn Ngọc Sơn để điều tra lại. Đồng thời, vụ án này cũng được Ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo trong phiên họp lần thứ nhất.