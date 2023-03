Bất ngờ phát hiện khỉ mặt đỏ quý hiếm ở TT-Huế

TPO - Nhận định U20 Hàn Quốc vs U20 Tajikistan , 19h00 ngày 8/3 trong khuôn khổ bảng C giải U20 châu Á - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U20 Hàn Quốc nắm nhiều cơ hội đi tiếp ở bảng C. Nhưng họ không được phép chủ quan.