Bắt nghi phạm giật điện thoại của chủ cửa hàng nội thất ở TPHCM

TPO - Thấy bà L ngồi trong cửa hàng nội thất ở quận Bình Tân (TPHCM) một mình, Tuấn đi bộ tiếp cận, lao vào giật phăng chiếc điện thoại của nạn nhân rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Ngày 12/9, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Đỗ Xuân Tuấn (32 tuổi, không nơi cư trú nhất định) và Hồ Thị Ngọc Yến (34 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đây là hai nghi phạm giật điện thoại của bà bà N.T.L (39 tuổi), chủ cửa hàng nội thất trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn và Yến đều nghiện ma túy và thường gặp nhau để cùng sử dụng ma túy đá.

Khoảng 10 giờ ngày 4/9, Tuấn gặp Yến tại nhà người bạn trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Chiều cùng ngày, Tuấn điều khiển xe máy chở Yến lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (An Lạc, quận Bình Tân) và thấy bà L ngồi trong cửa hàng nội thất đang sử dụng điện thoại nên nảy sinh ý định cướp giật.

Sau đó, Tuấn dừng xe và đi bộ lại chỗ bà L ngồi để tìm cách tiếp cận. Lợi dụng lúc bà L sở hở, Tuấn chạy vào giật điện thoại trị giá hơn 35 triệu đồng trên tay chủ cửa hàng rồi chạy lại, nhảy lên xe để Yên chở tẩu thoát. Bị cướp giật, bà L chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Tài sản cướp được, cả hai mang đến cửa hàng trên đường Ba Tháng Hai để bẻ khóa iCloud với giá 1,5 triệu đồng.

Ngày 5/9, Tuấn mang điện thoại của bà L đi bán được 13 triệu đồng và dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Ngày 7/9, Tuấn tiếp tục mang xe máy là phương tiện gây án mang đi cầm cố với giá 3 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Tuấn và Yến. Cơ quan công an cũng thu hồi tang vật để trao trả cho bị hại.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.