Bắt nam thanh niên Trung Quốc truy nã khi vượt biên sang Việt Nam

TPO - Bị Công an Trung Quốc truy nã vì tội lừa đảo, Liu Xiao Lu vượt biên sang Việt Nam và bị Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ khi cố nhập cảnh trái phép qua sông biên giới.

Trước đó ngày 11/12, quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Công an TP Móng Cái phát hiện 1 đối tượng nam giới người Trung Quốc ở khu vực bờ sông biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, nam giới trên không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nên Tổ công tác đã mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, người này khai nhận tên là Liu Xiao Lu, sinh năm 1986, nơi cư trú: thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Tối 11/12, Liu Xiao Lu lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép qua sông biên giới từ thành phố Đông Hưng sang thành phố Móng Cái với mục đích vào khu vui chơi giải trí Hồng Vận đánh bạc.

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an thành phố Móng Cái đã trao đổi, đề nghị Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc xác minh làm rõ thông tin về đối tượng.

Ngày 13/12, phía bạn trao đổi Liu Xiao Lu là đối tượng đang bị Cục Công an huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc truy nã về tội lừa đảo thuế xuất khẩu, ngoài ra, phía bạn đề nghị Công an TP Móng Cái tiến hành bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Cục Công an thành phố Đông Hưng để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an TP Móng Cái đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng Liu Xiao Lu cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc.