Bắt kẻ lừa bán hai cô gái về Hải Phòng để bóc lột sức lao động

TPO - “Lúc đó gấp quá, tôi chỉ nghĩ phải bằng mọi cách cứu được các cháu. Vì nếu chỉ chậm 30 giây sự việc sẽ rất thương tâm. May mắn các cháu đều an toàn”, ông Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải (TX Cửa Lò, Nghệ An) là người trực tiếp cứu 3 trong 6 em nhỏ gặp nạn trên biển chia sẻ.