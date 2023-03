Bắt giữ tàu chở 40 nghìn lít dầu không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 24/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, Hải đội 2 thuộc, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng vừa bắt giữ một tàu chở dầu không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 23/3, tàu tuần tra BP 18.98.01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển tỉnh Sóc Trăng thì phát hiện tàu cá mang số hiệu ST 01727 TS có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra ra lệnh dừng tàu để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 6 thuyền viên do Hoàng Văn Lượm, sinh năm 1981, trú tại xã Hưng Yên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 hầm chứa khoảng 40.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ thuyền viên. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và đưa người cùng phương tiện về đơn vị để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.