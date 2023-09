Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp nhà sách trong đêm

TPO - Đối tượng khai nhận mua khẩu súng của người lạ thông qua mạng xã hội, rồi mang đi gây ra vụ cướp tài sản tại nhà sách ở Long Thành, Đồng Nai.

Ngày 27/9, Công an huyện Long Thành phối hợp lực lượng trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Trung Thành (38 tuổi, quê TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), tạm trú tại ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thành là nghi can trong vụ dùng súng cướp tại nhà sách Phước Thái (ở Long Thành, Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, khoảng khoảng 22 giờ 20 ngày 20/9, khi nhà sách Phước Thái (tại xã Phước Thái) chuẩn bị đóng cửa thì đối tượng Thành xông vào, dùng súng khống chế trói 1 nam nhân viên nhà sách để cướp tài sản. Sau đó, đối tượng tiếp tục khống chế chị T.T.T. (chủ nhà sách) yêu cầu phải đưa tài sản. Chị T. đã lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày được khoảng 12 triệu đồng đưa cho Thành.

Theo xác minh của cơ quan công an, trước khi gây án vài ngày, Thành đến khu vực quanh đó để điều nghiên, theo dõi, nắm bắt lịch trình hoạt động của các nhân viên tại nhà sách này. Đối tượng Thành đã đón xe ôm công nghệ đến ngồi gần nhà sách chờ thời điểm phù hợp thì gây án.

Qua điều tra truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Thành và thu giữ 1 khẩu súng hiệu Rulo cùng một số tang vật liên quan. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thành khai mua khẩu súng của 1 đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.