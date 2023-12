Bắt giám đốc công ty không trả tiền làm thủ tục cho người đi du học

TPO - Ngày 28/12, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt Lê Văn Công trú ở huyện Yên Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Công (SN 1987, trú tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Công Minh, Lê Văn Công đã nhận của chị N. T. T. C số tiền 178 triệu đồng để làm hợp đồng đi du học tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đối tượng Lê Văn Công đã không làm hồ sơ, thủ tục cho chị C đi du học theo hợp đồng và cũng không hoàn trả số tiền trên cho chị C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.