Bất động sản nhu cầu thực liền kề KCN tăng giao dịch

Phân khúc bất động sản đáp ứng nhu cầu thực nằm liền kề khu công nghiệp tại Bình Dương đã bắt đúng mạch thị trường, đảo chiều tăng trưởng. Một số dự án được chủ đầu tư giới thiệu gần đây đều thu hút đông đảo khách hàng quan tâm.

Thị trường đảo chiều

Sau khi Chính phủ vào cuộc chỉ đạo các ban ngành cũng như các địa phương quyết liệt gỡ vướng, hỗ trợ lĩnh vực bất động sản phát triển bền vững, thị trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ là phát triển 1 triệu sản phẩm NOXH trong giai đoạn sắp tới nhưng theo các chuyên gia, mức lãi suất lên đến 8,2% của gói 120.000 tỷ đồng vẫn là một rào cản khiến người dân vẫn khó tiếp cận. Mặt khác, các vấn đề pháp lý liên quan việc triển khai dự án NOXH có thể vẫn còn khá lâu mới giải quyết được.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ đáp ứng nhu cầu thực sẽ là lựa chọn hợp lý cho những người đang có nhu cầu nhà ở. Đặc biệt, các dự án liền kề KCN, khu dân cư đông đúc và pháp lý chuẩn, tiến độ xây dựng nhanh chóng sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Bởi thực tế hiện nay nhiều chủ đầu tư đã điều chỉnh mức sản phẩm về mức phù hợp, đồng thời tung ra các chương trình ưu đãi thanh toán, hỗ trợ lãi suất, khuyến mãi rất hấp dẫn.

Cụ thể, đầu tháng 4-2023, Hệ thống 5F đã giới thiệu ra thị trường khu compound thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo tại Bến Cát, liền kề thành phố mới Bình Dương và các KCN VSIP 2 mở rộng, Mỹ Phước 1-3… Sự kiện đã thu hút khoảng 2.000 khách hàng quan tâm, tìm hiểu sản phẩm và nhận được hàng trăm đăng ký ưu tiên tư vấn sản phẩm.

Đại diện Hệ thống 5F cho biết, 5F Apollo là dự án đầu tiên trong chuỗi khu nhà ở thông minh, khép kín giá rẻ chuẩn 5F. Đây cũng là dự án compound giá rẻ, hướng đến nhu cầu ở thực đầu tiên tại Bình Dương. Theo đó, 5F Apollo được đầu tư hệ thống tiện ích “All in One”, vấn đề an ninh, an toàn được đề cao với ba lớp bảo vệ nhưng mức giá chỉ khoảng 1,580 tỷ đồng/căn nhà 1 trệt 1 lầu và 980 triệu đồng/nền đất. Chưa kể khách hàng còn được hỗ trợ vay ưu đãi và tham gia chương trình khuyến mãi kép; trong đó riêng chương trình “Tri ân khách hàng Hệ thống 5F” đã có tổng giá trị lên đến 19,8 tỷ đồng.

Ở phân khúc căn hộ, dự án Legacy Prime của Kim Oanh Group tại Thuận An cũng thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến tìm hiểu, giao dịch sản phẩm mỗi cuối tuần. Dự án này có giá chỉ từ 1 tỷ đồng/căn kèm các ưu đãi như sở hữu ngay chỉ với 99 triệu đồng, vay lãi suất 9,9% cố định trong 3 năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng…

Nhiều chủ đầu tư khác tại Bình Dương cũng xác nhận từ cuối tháng 3 giao dịch sản phẩm bất động sản đã cải thiện khá tốt, tập trung vào phân khúc đáp ứng nhu cầu thực. Điều này chứng tỏ niềm tin của khách hàng đã trở lại sau khi Chính phủ vào cuộc, lạm phát và lãi suất được kiềm chế và nền kinh tế dần khởi sắc sau đại dịch Covid 19.

Kỳ vọng đột phá từ điểm tựa công nghiệp

Trên thực tế, không chỉ Bình Dương mà nhiều thị trường khu vực phía Nam như Đồng Nai, Long An, TPHCM cũng đang có chuyển biến rõ nét. Điều này có thể minh chứng bằng sự nhộn nhịp tại các phòng công chứng nhà đất, số người đến làm thủ tục rất đông.

Các chuyên gia nhận định, thời điểm này các chủ đầu tư tập trung phát triển các dòng bất động sản giá rẻ hướng đến nhu cầu thực là hướng đi đúng bởi thị trường vô cùng rộng lớn nhưng nguồn cung đang nhỏ giọt. Nếu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai, có thể kỳ vọng phân khúc bất động sản giá rẻ sẽ chứng kiến sự đột phá từ quý 2-2023.

Mặt khác, dòng vốn FDI hiện vẫn đang đổ mạnh vào Việt Nam, kéo theo nhu cầu nhà ở cho người lao động trong các nhà máy. Chẳng hạn, tỉnh Bình Dương chỉ trong 2 tháng đầu năm đã thu hút hơn 340 triệu USD vốn FDI, bằng 441% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này chiếm 11% tổng vốn FDI của cả nước và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bình Dương cũng là địa phương có chiến lược thu hút FDI và phát triển công nghiệp một cách bài bản, hiệu quả. Trong đó, trọng điểm mới là tam giác Bến Cát – Tân Uyên – Phú Giáo, nơi tập trung các KCN lớn như VSIP 2 mở rộng, VSIP 3, VSIP 4, Mỹ Phước 1-3, Tân Bình… Nhờ đó, dân số nhập cư vào tỉnh này đang tăng nhanh từ 10-15%/năm, đạt khoảng 2,8 triệu người vào cuối năm 2022.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở mới công bố cho biết, Bình Dương có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư đến sinh sống và làm việc tại các KCN; trong đó 85% là người nhập cư. Đây chính là nhóm có nhu cầu nhà ở rất lớn, cao gấp 8 lần so với người dân địa phương.

Cụ thể, Bình Dương là tỉnh có tỷ lệ nhu cầu thuê/mướn nhà ở lên đến 74,5%, cao nhất cả nước. Điều này trùng khớp với nhận định của các chuyên gia, bất động sản phục vụ nhu cầu thực liền kề KCN luôn là món hàng hấp dẫn, bất chấp biến động của thị trường. Chỉ cần doanh nghiệp phát triển được những sản phẩm giá hợp lý kèm các hỗ trợ thiết thực thì luôn đảm bảo thanh khoản.