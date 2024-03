Bất động sản Long An sở hữu nhiều dư địa tăng trưởng

Hạ tầng đầu tư đồng bộ, thu hút FDI, thu nhập bình quân đầu người cải thiện, tỷ lệ nhập cư tăng trong khi mặt bằng giá vẫn đang ở ngưỡng hợp lý là những lực đẩy mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản Long An trở thành thỏi nam châm hấp dẫn giới đầu tư khắp cả nước.

Sở hữu nhiều lợi thế khác biệt

Long An nằm giáp ranh TP.HCM, được xem là cửa ngõ kết nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Vị trí địa lý đặc biệt đang đưa Long An trở thành địa chỉ vàng đón đầu làn sóng giãn dân, giảm tải áp lực dân số cho TP.HCM. Cùng với đó, thị trường bất động sản Long An đang sở hữu nhiều lợi thế khác biệt, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thứ nhất, thu hút FDI tăng cao. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2023, Long An đã có 118 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn cấp mới đạt gần 603 triệu USD, cùng với 81 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn điều chỉnh gần 118 triệu USD. Tính đến tháng 2/2024, Long An thu hút 1.276 dự án với vốn hơn 11 tỷ USD. Với kết quả này, Long An lọt top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Dòng vốn FDI chảy mạnh vào, mở ra cơ hội lớn để tỉnh nhà bắt kịp chuyển đổi số theo nền công nghiệp 4.0, tạo đà bứt tốc kinh tế.

Thứ hai, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng tại Long An có xu hướng tăng, trung bình khoảng 12%/năm. Giai đoạn 2016 – 2019, Long An là địa phương có thu nhập bình quân đầu người theo tháng cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khi thu hút FDI tăng, cùng việc đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, thu nhập của người lao động được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng cao, từ kéo theo tăng khả năng chi trả nhà ở.

Thứ ba, trong những năm gần đây, tỷ lệ nhập cư tại Long An đang giữ tốc độ tăng trưởng ổn định. Cụ thể, giai đoạn 2009 – 2021, Long An có tỷ lệ tăng trưởng dân nhập cư gần 2% dân số mới năm. Đáng nói, với gần 1,6 triệu dân thì có 1 triệu dân đang trong độ tuổi lao động, trong đó 71% số lượng dân đã được qua đào tạo cơ bản. Long An cũng đang là địa phương có tỷ lệ nhập cư đứng thứ 7 cả nước, cao hơn cả Hà Nội. Giới chuyên gia đánh giá, đây được xem là nền tảng tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản địa phương.

Thứ tư, cơ sở hạ tầng liên tục được chú trọng đầu tư hoàn thiện. Hiện nay, Long An đang chủ trương tập trung nguồn lực xây dựng 6 trục động lực phát triển kinh tế gồm: Vành đai 3 - Vành đai 4 TP.HCM; quốc lộ 50B; song hành quốc lộ 62; Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh; quốc lộ N1; Đức Hòa. Khi những trục động lực này hoàn thành không chỉ tăng cường liên kết khu vực mà còn gia tăng hấp lực cho thị trường bất động sản.

Thứ năm, bất động sản Long An có lợi thế “vùng trũng”. So với các tỉnh lân cận, thị trường bất động sản Long An đang có giá trung bình hấp dẫn đối với người mua.

Tăng trưởng nhanh nhưng thiếu cân bằng

Nhìn chung, bức tranh tổng thể thị trường bất động sản Long An đã phát triển từ khá sớm, duy trì nhịp sôi động ổn định. Theo báo cáo Cushman & Wakefield, nguồn cung nhà liền thổ lũy kế đến nay là gần 8.600 căn chủ yếu tập trung tại huyện Bến Lức và Đức Hòa, với mức giá sơ cấp trung bình đạt 49,3 triệu/m2.

Về đất nền, nguồn cung tại Long An đạt khoảng 43.000 nền. Đây là phân khúc chủ đạo, chiếm tỷ lệ lớn trong thị trường tại địa phương. Nguyên nhân là do Long An có diện tích lớn (4.492km²), vị trí kết nối miền Tây Nam Bộ và TP.HCM. Tính đến cuối năm 2023, mặt bằng chung giá đất nền tại nơi đây đang ở mức 15,9 triệu/m2.

Căn hộ là phân khúc có nguồn cung hạn hẹp nhất tại thị trường Long An. Theo đó, những năm về trước tại Long An chỉ có căn hộ nhà ở xã hội. Từ năm 2021, dự án Waterpoint (huyện Bến Lức) xuất hiện mới “đánh thức” loại hình căn hộ thương mại trong khu vực. Cuối năm 2021, toàn thị trường Long An có khoảng 366 căn hộ được mở bán. Tới cuối năm 2022, có khoảng hơn 400 căn được mở bán mới, lượng cung lũy kế tăng lên gần 800 căn hộ. Đến cuối năm 2023, lượng cung lũy kế vẫn đang giữ nguyên so với cùng kỳ.

Như vậy, có thể thấy, thị trường nhà phố, đất nền vẫn được ưa chuộng hơn loại hình căn hộ thương mại. Cùng với đó, nguồn cung các phân khúc đang tập trung chủ yếu tại huyện Bến Lức, Đức Hòa. Riêng phân khúc căn hộ thương mại đang thiếu nguồn cung trầm trọng.

Nhằm bổ sung nguồn cung mới cho phân khúc căn hộ từ đó cân bằng cán cân giữa các phân khúc, Cát Tường Phú An ra mắt thị trường gần 1.700 căn hộ, đa dạng loại hình shophouse, studio, căn hộ 1 phòng ngủ +, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ.

Tọa lạc vị trí đắc địa mặt tiền đường Mỹ Hạnh (huyện Đức Hòa), cư dân Cát Tường Phú An chỉ mất hơn 10 phút kết nối TP.HCM và thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận thông qua hệ thống giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 22, metro Tham Lương – Bến Thành, cao tốc Đức Hòa – Chơn Thành, vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM... Cùng với đó, Cát Tường Phú An tích hợp hơn 24 tiện ích, nổi bật là hồ bơi công nghệ Ý, khu vui chơi ngoài trời, vườn Nhật trên cao, công viên thể dục thể thao, khu yoga... mang đến cuộc sống vẹn tròn với những trải nghiệm đáng nhớ cho các thế hệ cư dân.

Đây cũng được xem là cơ hội tốt để người trẻ, người có thu nhập trung bình sở hữu nhà tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM khi được ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% trong 20 năm. Không chỉ vậy, khách hàng còn có cơ hội tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, trở thành chủ nhân của căn hộ 2 phòng ngủ, ô tô Toyota Camry 2.0Q, Honda SH 125i, Iphone 15 Pro max,… cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Có thể thấy, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong vài năm trở lại đây, cộng thêm tiềm năng về dân số, hạ tầng, kinh tế, thị trường bất động sản Long An được kỳ vọng là mảnh đất “màu mỡ” cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, những phân khúc mới, khan hiếm nguồn cung như căn hộ Cát Tường Phú An vừa đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng vừa góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, hứa hẹn sẽ là điểm sáng hút sóng trong thời gian tới.